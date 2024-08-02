Tuyển Xây dựng Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68 làm việc tại Kiên Giang thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Huyện Vĩnh Thuận

Làm việc tại văn phòng Rạch Giá và đi công trình các huyện trong tỉnh Kiên Giang



- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: từ 24 tuổi đến 35 tuổi.

- Trình độ: tốt nghiệp cao đẵng trở lên chuyên ngành xây dựng

- Có kinh nghiệm thiết kế, giám sát, thi công nhà dân, biết đọc bản vẽ, dự toán, tính khối lượng.

- Có laptop riêng, biết sử dụng các phần mềm xây dựng, tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68 Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ chỗ ở nếu công trình xa

Lương và phụ cấp: 10 triệu/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.