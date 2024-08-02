Tuyển Xây dựng Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68 làm việc tại Kiên Giang thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: Huyện Vĩnh Thuận
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Làm việc tại văn phòng Rạch Giá và đi công trình các huyện trong tỉnh Kiên Giang
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: từ 24 tuổi đến 35 tuổi.
- Trình độ: tốt nghiệp cao đẵng trở lên chuyên ngành xây dựng
- Có kinh nghiệm thiết kế, giám sát, thi công nhà dân, biết đọc bản vẽ, dự toán, tính khối lượng.
- Có laptop riêng, biết sử dụng các phần mềm xây dựng, tin học văn phòng.
Tại Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68 Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ chỗ ở nếu công trình xa
Lương và phụ cấp: 10 triệu/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Xây Nhà 68
