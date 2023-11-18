[Ninh Thuận] Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Trí Việt Phụ trách Kỹ thuật tại Ninh Thuận 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Tổ chức lập kế hoạch, đánh giá kết quả, điều chỉnh và hướng dẫn nhân viên cấp dưới thực hiện các công việc về hạ tầng mạng trong phạm vi toàn chi nhánh.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả việc cung cấp dịch vụ tới khách hàng và định hướng, xây dựng giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Đề xuất hoặc tổ chức thực hiện các kế hoạch xây dựng hạ tầng mạng đã được phê duyệt tại chi nhánh theo định hướng, chỉ đạo của phòng Kỹ thuật Công ty.

- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện kỹ năng cho nhân viên cấp dưới, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công việc của toàn chi nhánh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo chi nhánh.