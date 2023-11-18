[Ninh Thuận] Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Trí Việt Phụ trách Kỹ thuật tại Ninh Thuận 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Trí Việt
- Ninh Thuận
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tổ chức lập kế hoạch, đánh giá kết quả, điều chỉnh và hướng dẫn nhân viên cấp dưới thực hiện các công việc về hạ tầng mạng trong phạm vi toàn chi nhánh.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả việc cung cấp dịch vụ tới khách hàng và định hướng, xây dựng giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Đề xuất hoặc tổ chức thực hiện các kế hoạch xây dựng hạ tầng mạng đã được phê duyệt tại chi nhánh theo định hướng, chỉ đạo của phòng Kỹ thuật Công ty.
- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện kỹ năng cho nhân viên cấp dưới, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công việc của toàn chi nhánh.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo chi nhánh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành kỹ thuật như Điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin.
- Kinh nghiệm quản lý đội thi công hoặc bộ phận, tổ kỹ thuật.
- Kinh nghiệm về khảo sát, thiết kế, giám sát thi công mạng viễn thông.
- Thành thạo các công việc như lắp đặt, bảo hành thuê bao, xử lý sự cố mạng, bảo dưỡng mạng, chăm sóc khách hàng.
- Kinh nghiệm vận hành khái thác, bảo trì bảo dưỡng Headend/Hub
- Kinh nghiệm vận hàng mạng đồng trục (HFC), mạng cáp qiang, mạng GPON
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Trí Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Bằng cấp: Cao đẳng
Giới tính: Nam
Độ tuổi: Trên 27
Lương: Trên 11 Tr VND
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông Trí Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
