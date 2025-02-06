Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: 1 lần/ năm (trong nước hoặc nước ngoài), Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phụ trách bán hàng và phát triển doanh số theo các tuyến và địa bàn được giao
- Chăm sóc khách hàng cũ và khai thác nguồn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng
- Lên kế hoạch bán hàng hàng tháng
- Quản trị điều phối hàng hóa trong vùng phụ trách
- Thực hiện công việc quảng bá

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chỉ tuyển Nam
- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM, ĐƯỢC ĐÀO TẠO.
- Năng động, nhiệt tình, trung thực trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- MÁU LỬA - ĐAM MÊ KIẾM TIỀN

Tại Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI

Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 53F3 khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

