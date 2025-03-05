Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30, Ngõ 230 Lạc Trung, Phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng ...và 4 địa điểm khác, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Giảng dạy và luyện thi theo chương trình bồi dưỡng văn hóa từ cơ bản đến nâng cao cho học sinh THCS & THPT các môn Toán Học, Vật Lí, Hóa Học, Ngữ Văn, Tiếng Anh

• Soạn giáo án, tài liệu giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên.

• Chấm bài, giao bài tập, theo dõi tiến độ học tập của học viên.

• Đưa ra các phương pháp học tập hiệu quả và cá nhân hóa quá trình học cho từng học viên.

• Đối với giáo viên Tiếng Anh: Giảng dạy và luyện thi các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEIC, Linguaskill, KET, PET, tiếng Anh giao tiếp, Cambridge (Starters, Movers, Flyers).

• Định hướng và hỗ trợ học viên xây dựng lộ trình học tập phù hợp với mục tiêu cá nhân.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Sư phạm hoặc các ngành liên quan đến môn học.

• Có chứng chỉ giảng dạy hoặc thành tích nổi bật trong lĩnh vực chuyên môn là một lợi thế.

• Đối với giáo viên Tiếng Anh: Có chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEIC, CAE, TOEFL là một lợi thế.

• Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên sẽ được đào tạo bài bản.

• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập không giới hạn (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).

• Được đào tạo chuyên sâu về giảng dạy và kỹ năng mềm.

• Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng: Trợ giảng → Giáo viên chính thức.

• Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, giàu cơ hội thăng tiến.

• Thời gian làm việc linh hoạt – Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG

