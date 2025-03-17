Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt
- Ninh Thuận: QL1A, KCN Thành Hải , Xã Thành Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu, tư vấn, bán hàng các sản phẩm của công ty
Đưa ra các kế hoạch kinh doanh và thực hiện để đạt mục tiêu doanh số và lợi nhuận
Tìm kiếm khách hàng mới (đại lý, tạp hóa, siêu thị tiện lợi, minimart,...), xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
Nghiên cứu và tìm hiểu các xu hướng mới trên thị trường, nhu cầu của thị trường và khách hàng để đáp ứng kịp thời
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng
Triển khai, tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng
Đi công tác tỉnh và xúc tiến thương mại đưa sản phẩm nhà máy thâm nhập vào thị trường các tỉnh
Tham gia các buổi training cùng với các nhà sản xuất để có thêm hiểu biết về sản phẩm mới
Quản lý trực tiếp gian hàng của công ty tại Phố đi bộ Phan Rang
Thực hiện các báo cáo về khách hàng và công việc kinh doanh
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Có kỹ năng giao tiếp, xây dựng quan hệ
Thành thạo tin học văn phòng
Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc
Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI