Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Thuận: QL1A, KCN Thành Hải , Xã Thành Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu, tư vấn, bán hàng các sản phẩm của công ty
Đưa ra các kế hoạch kinh doanh và thực hiện để đạt mục tiêu doanh số và lợi nhuận
Tìm kiếm khách hàng mới (đại lý, tạp hóa, siêu thị tiện lợi, minimart,...), xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.
Nghiên cứu và tìm hiểu các xu hướng mới trên thị trường, nhu cầu của thị trường và khách hàng để đáp ứng kịp thời
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng
Triển khai, tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng
Đi công tác tỉnh và xúc tiến thương mại đưa sản phẩm nhà máy thâm nhập vào thị trường các tỉnh
Tham gia các buổi training cùng với các nhà sản xuất để có thêm hiểu biết về sản phẩm mới
Quản lý trực tiếp gian hàng của công ty tại Phố đi bộ Phan Rang
Thực hiện các báo cáo về khách hàng và công việc kinh doanh
Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác liên quan
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Có kỹ năng giao tiếp, xây dựng quan hệ
Thành thạo tin học văn phòng
Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: QL1A, KCN Thành Hải, xã Thành Hải, TP. PRTC, Ninh Thuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

