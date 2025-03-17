Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Giới thiệu, tư vấn, bán hàng các sản phẩm của công ty

Đưa ra các kế hoạch kinh doanh và thực hiện để đạt mục tiêu doanh số và lợi nhuận

Tìm kiếm khách hàng mới (đại lý, tạp hóa, siêu thị tiện lợi, minimart,...), xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

Nghiên cứu và tìm hiểu các xu hướng mới trên thị trường, nhu cầu của thị trường và khách hàng để đáp ứng kịp thời

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng

Triển khai, tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng

Đi công tác tỉnh và xúc tiến thương mại đưa sản phẩm nhà máy thâm nhập vào thị trường các tỉnh

Tham gia các buổi training cùng với các nhà sản xuất để có thêm hiểu biết về sản phẩm mới

Quản lý trực tiếp gian hàng của công ty tại Phố đi bộ Phan Rang

Thực hiện các báo cáo về khách hàng và công việc kinh doanh

Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận