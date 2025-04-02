Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Thuận: 192 Lê Duẩn, Phường Phước Mỹ, TP Phan Rang Tháp Chàm

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong doanh nghiệp.

Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.

Quan sát công nợ của doanh nghiệp bao gồm công nợ khối văn phòng và toàn công ty để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp.

Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v.

Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.

Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.

Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.

Các công việc khi có yêu cầu từ Kế toán trưởng, Ban TGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Dưới 35 tuổi

Có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty xây dựng

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm Kế toán

Có kỹ năng sắp xếp công việc.

Có trách nhiệm, cần thận, chăm chỉ, hòa đồng, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Có thể nhận việc ngay sau phỏng vấn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, Công đoàn theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp lễ tết

Lương tháng 13 theo quy định của Công ty

Tham gia sự kiện do Công ty tổ chức miễn phí ( tất niên + Teambuilding 3 ngày miễn phí 100%)

Quà cho các cháu thiếu nhi, học sinh giỏi theo quy định của Công ty

Trang cấp đồng phục miễn phí theo quy định của Công ty

Môi trường làm việc, trẻ, thân thiện và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN

