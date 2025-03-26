Tuyển Quản lý kinh doanh Cty J&T Express (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển dụng, quản lý, giám sát khối vận hành bưu cục tại khu vực quản lý

Quản lý giám sát, đôn đốc tình hình phát kiện, nhận kiện, tỷ lệ ký nhận và tồn kho tại từng khu vực mà mình quản lý.

Quản lý và giám sát chất lượng vận hành tại từng bưu cục khu vực mình quản lý. Mục đích nâng cao hiệu suất phát kiện, tỷ lệ nhận kiện tại khu vực đồng thời tránh tình trạng hàng hóa ứ đọng.

Phân bổ các chỉ tiêu Vận hành (nhận, phát kiện, thời hiệu..) cho từng bưu cục thuộc khu vực mình phụ trách. Mục đích đảm bảo cụ thể, chính xác chỉ tiêu đạt của khu vực theo kế hoạch của Công ty và phù hợp với đặc thù của khu vực.

Phân tích, đánh giá hiệu suất giao nhận của nhân viên trên từng bưu cục, tuyến đường; kết hợp với trưởng bưu cục và đưa ra phương án điều chỉnh thích hợp để nâng cao hiệu quả ký nhận phát hiện và thời hiệu nhận kiện.

Phát triển kinh doanh tại khu vực: Phân tích thị trường, nắm bắt chính sách của đối thủ và đề xuất các giải pháp phù hợp lên Giám đốc vùng để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh theo mục tiêu công ty đề ra.