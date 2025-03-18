Tuyển Nhân viên R&D Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Ninh Thuận: QL1A, KCN Thành Hải , Xã Thành Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu thị trường: Khảo sát và phân tích xu hướng thị trường
Phát triển các sản phẩm mới từ ý tưởng và hoàn thiện bao gồm việc thử nghiệm và kiểm tra chất lượng
Cải tiến quy trình sản xuất tăng hiệu suất, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm
Thử nghiệm đánh giá hiệu suất và đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng
Lập dự án kế hoạch theo dõi tiến độ các dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, công nghệ hóa học
Có 1 - 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng.
Có kỹ năng: Lập kế hoạch, nghiên cứu phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm
Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt
