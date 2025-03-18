Tuyển Nhân viên R&D Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Thuận: QL1A, KCN Thành Hải , Xã Thành Hải, TP Phan Rang Tháp Chàm

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường: Khảo sát và phân tích xu hướng thị trường

Phát triển các sản phẩm mới từ ý tưởng và hoàn thiện bao gồm việc thử nghiệm và kiểm tra chất lượng

Cải tiến quy trình sản xuất tăng hiệu suất, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm

Thử nghiệm đánh giá hiệu suất và đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng

Lập dự án kế hoạch theo dõi tiến độ các dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, công nghệ hóa học

Có 1 - 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Thành thạo tin học văn phòng.

Có kỹ năng: Lập kế hoạch, nghiên cứu phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm

