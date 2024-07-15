Tuyển Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam làm việc tại Thái Bình thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xuất nhập khẩu Tại Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam
- Thái Bình: KCN Phúc Khánh, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Xuất nhập khẩu Với Mức Lương Từ 12 Triệu
- Tổng hợp làm báo cáo quyết toán hải quan.
- Chuẩn bị các chứng từ cho các lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu từ Trung Quốc, USA, EU...
- Chuẩn bị chứng từ làm CO cho các lô hàng xuất khẩu
- Mở tờ khai cho hàng nhập khẩu xuất khẩu và làm việc trực tiếp với cơ quan hải quan về các vấn đề phát sinh khi làm tờ khai hải quan. Làm thông quan cho các lô hàng luồng vàng ,kiểm hóa ở hải quan.
- Sắp xếp hàng về theo kế hoạch của sản xuất của nhà máy
- Xử lý các yêu cầu để đảm bảo mở chứng từ đúng thời hạn và giao hàng đúng kế hoạch tránh phát sinh lưu kho cho khách hàng
- Chuẩn bị chứng từ làm CO cho các lô hàng xuất khẩu , làm thanh toán cho các bên vận tải
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có nghiệp vụ xuất nhập khẩu, hiểu rõ và nắm vững các quy trình và thủ tục xuất nhập khẩu.
- Thành thạo việc lập và xử lý các chứng từ xuất nhập khẩu.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hoặc vị trí tương đương.
- Hiểu biết rõ ràng về các phương thức thanh toán quốc tế, phương thức vận tải quốc tế, điều kiện thương mại quốc tế và các văn bản pháp lý liên quan. Làm báo cáo quyết toán hải quan
Tại Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc tốt.
- Được miễn phí bữa ăn ca tại nhà máy
- Được miễn phí được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
- Có rất nhiều các khoản phụ cấp: thưởng chuyên cần, phụ cấp xăng xe( theo khu vực)
- Sau thử việc được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo qui định
- Cùng rất nhiều CƠ HỘI THĂNG TIẾN TRONG CÔNG VIỆC và PHÁT TRIỂN BẢN THÂN!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
