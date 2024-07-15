Tuyển Xuất nhập khẩu Công ty cổ phần công nghiệp Ngũ Kim Fortress Việt Nam làm việc tại Thái Bình thu nhập Từ 12 Triệu

- Tổng hợp làm báo cáo quyết toán hải quan.

- Chuẩn bị các chứng từ cho các lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu từ Trung Quốc, USA, EU...

- Chuẩn bị chứng từ làm CO cho các lô hàng xuất khẩu

- Mở tờ khai cho hàng nhập khẩu xuất khẩu và làm việc trực tiếp với cơ quan hải quan về các vấn đề phát sinh khi làm tờ khai hải quan. Làm thông quan cho các lô hàng luồng vàng ,kiểm hóa ở hải quan.

- Sắp xếp hàng về theo kế hoạch của sản xuất của nhà máy

- Xử lý các yêu cầu để đảm bảo mở chứng từ đúng thời hạn và giao hàng đúng kế hoạch tránh phát sinh lưu kho cho khách hàng

- Chuẩn bị chứng từ làm CO cho các lô hàng xuất khẩu , làm thanh toán cho các bên vận tải