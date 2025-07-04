Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng Dầu Khí làm việc tại Thái Bình thu nhập 11 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng Dầu Khí làm việc tại Thái Bình thu nhập 11 - 18 Triệu

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng Dầu Khí
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2025
Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng Dầu Khí

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng Dầu Khí

Mức lương
11 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: 472 Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

1. Chủ trì công tác giám sát của chủ đầu tư công việc thi công của các nhà thầu tại công trường gồm chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn và công tác pháp lý của các dự án, công trình từ giai đoạn khảo sát mặt bằng tới giai đoạn quyết toán bàn giao công trình.
2. Giám sát công việc, trách nhiệm của đơn vị Tư vấn giám sát tại công trường, chủ trì và tham gia các cuộc họp với các bên liên quan tại công trường và Chi nhánh Thái Bình.
3. Chủ trì đôn đốc, kiểm soát các hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán, hồ sơ chất lượng công trình
4. Tham gia thực hiện các công tác liên quan đấu thầu của các dự án đầu tư, các công trình thi công như: Thủ tục đầu tư, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu, tham gia xây dựng dự toán công trình, chấm thầu, trình duyệt các hồ sơ liên quan đấu thầu.
5. Trực tiếp tham gia thực hiện các công tác tại hiện trường của Chủ đầu tư như khảo sát hiện trường theo kế hoạch. Lập phương án tài chính và kỹ thuật để đánh giá hiệu quả công trình từ lúc có thông tin dự án đến khi triển khai thi công kết thúc công trình.
6. Thực hiện công tác nghiệm thu nội bộ, xác nhận khối lượng nghiệm thu, giá trị sản xuất cho các đơn vị thi công.
7. Tham gia giải trình với các cơ quan nhà nước có liên quan về thanh tra, kiểm toán công trình.
8. Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Công ty.

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công, dự toán, trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy dự toán công trình
- Chủ động, sáng tạo trong công việc
- Thành thạo tất cả các công cụ tin học văn phòng, google sheet, AI căn bản (ChatGPT), autocad

Tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng Dầu Khí Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 11-18 triệu
- Lộ trình thăng tiến nghề nghiệp theo quy định của Công ty.
- Được xét duyệt tăng lương theo quy định.
- Được cử đi đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ hoặc đào tạo nội bộ.
- Được cấp các trang thiết bị làm việc cần thiết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng Dầu Khí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng Dầu Khí

Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng Dầu Khí

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 189C An Dương Vương, Tây Hồ Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

