Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình, Quận Đống Đa

Làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc.

Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Chỉ đạo, giám sát và đôn đốc toàn bộ nhân sự (bao gồm các Phó Giám đốc và Trưởng phòng ban) nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu và kết quả đã được Ban Lãnh đạo công ty đề ra.

Giới tính: Nam.

Độ tuổi: Từ 35 – 45 tuổi.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc đã có nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.

Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm tại vị trí Giám đốc điều hành hoặc các vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các đơn vị cùng lĩnh vực tương ứng với hoạt động của Tiến Thịnh Holdings.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên, từ 2.000 USD/tháng;

Thưởng lương theo năng lực và hiệu suất công việc, thưởng dự án, thưởng tháng lương 13,14,15 (theo kết quả sản xuát kinh doanh);

Tham gia BHXH theo quy định, khám sức khỏe định kỳ;

Du lịch hàng năm;

Các chế độ khá: sinh nhật, thăm hỏi công đoàn....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư Và Xây Lắp Tiến Thịnh

