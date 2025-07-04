Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: Khu công nghiệp Tiền Hải, Thị Trấn Tiền Hải, Tiền Hải, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

Chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ hệ thống kế toán – tài chính của công ty

Quản lý nhóm kế toán, lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm

Thực hiện khai báo thuế, kiểm toán và làm việc với cơ quan chức năng

Rà soát chi phí, cải tiến quy trình kiểm soát nội bộ

Phối hợp với tổng công ty Đài Loan và ban lãnh đạo tại Việt Nam về kế toán – tài chính

Lưu trữ hồ sơ, chứng từ khai báo hải quan theo quy định của công ty và pháp luật

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán trong nhà máy, trong đó có tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định pháp luật Việt Nam, am hiểu luật thuế và kế toán Việt Nam

Có kinh nghiệm quản lý tài chính – kế toán trong nhà máy sản xuất

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại doanh nghiệp EPE, biết sử dụng được hệ thống ERP Dingxin

Có thể đọc hiểu và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn

Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo Luật Lao động

Được đào tạo các kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn trước khi làm việc.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp; các hoạt động Du lịch, Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao, Team work

Chế độ Hiếu hỉ ốm đau theo chính sách Công ty hiện hành.

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, tự do trao đổi học hỏi và thăng tiến.

Phép năm: 12 ngày/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ

