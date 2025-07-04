Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thái Bình: Khu công nghiệp Tiền Hải, Thị Trấn Tiền Hải, Tiền Hải, Thành phố Thái Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ hệ thống kế toán – tài chính của công ty
Quản lý nhóm kế toán, lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm
Thực hiện khai báo thuế, kiểm toán và làm việc với cơ quan chức năng
Rà soát chi phí, cải tiến quy trình kiểm soát nội bộ
Phối hợp với tổng công ty Đài Loan và ban lãnh đạo tại Việt Nam về kế toán – tài chính
Lưu trữ hồ sơ, chứng từ khai báo hải quan theo quy định của công ty và pháp luật
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán trong nhà máy, trong đó có tối thiểu 3 năm ở vị trí quản lý.
Có chứng chỉ Kế toán trưởng theo quy định pháp luật Việt Nam, am hiểu luật thuế và kế toán Việt Nam
Có kinh nghiệm quản lý tài chính – kế toán trong nhà máy sản xuất
Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại doanh nghiệp EPE, biết sử dụng được hệ thống ERP Dingxin
Có thể đọc hiểu và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng hấp dẫn
Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo Luật Lao động
Được đào tạo các kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn trước khi làm việc.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp; các hoạt động Du lịch, Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao, Team work
Chế độ Hiếu hỉ ốm đau theo chính sách Công ty hiện hành.
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, tự do trao đổi học hỏi và thăng tiến.
Phép năm: 12 ngày/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
