Tuyển Bác sĩ Công ty TNHH Dịch vụ Y tế IREC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 số 52 phố Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Bác sĩ Với Mức Lương Từ 20 Triệu

+ Tham gia xây dựng phác đồ điều trị áp dụng trong bệnh viện

+ Khám bệnh, điều trị bệnh theo chuyên khoa được đào tạo

+ Tham gia nghiên cứu, đào tạo theo chuyên ngành của bản thân

+ Khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân tại nơi làm việc,

+ Hỗ trợ các công việc liên quan theo chuyên môn

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Bs Đa khoa, Bs Vật lý trị liệu PHCN, Bs Đông Y trở lên

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

+ Có kiến thức về quy trình, quy chuẩn theo yêu cầu của ngành Y tế

+ Có phẩm chất về y đức

+ Có kinh nghiệm Về điều trị Bệnh lý cơ, xương, khớp, VLTL-PHCN

+ Cẩn thận vầ có tinh thần trách nhiệm, ý thức trau dồi chuyên môn.

+ Có tinh thần trách nhiệm, siêng năng, hoạt bát, tận tình với người bệnh.

+ Có kỹ năng chuyên môn tốt và tư vấn cao

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế IREC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Đóng BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của Luật BH.

+ Các chế độ - chính sách theo quy định của Nhà Nước và Công ty.

+ Được đào tạo nâng cao chuyên môn.

+ Lương thưởng Lễ, Tết cuối năm...

+ Loại hình công việc: Toàn thời gian, Hợp đồng.

+ Lương: Lương cơ bản 12.000.000₫ /tháng + % hoa hồng.(12-30tr)

+ Học vấn: Đại Học trở lên (bắt buộc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế IREC Việt Nam

