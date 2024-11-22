Tuyển Bác sĩ Công ty TNHH Dịch vụ Y tế IREC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ Tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế IREC Việt Nam
Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 6 số 52 phố Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Bác sĩ Với Mức Lương Từ 20 Triệu
+ Tham gia xây dựng phác đồ điều trị áp dụng trong bệnh viện
+ Khám bệnh, điều trị bệnh theo chuyên khoa được đào tạo
+ Tham gia nghiên cứu, đào tạo theo chuyên ngành của bản thân
+ Khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân tại nơi làm việc,
+ Hỗ trợ các công việc liên quan theo chuyên môn
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Bs Đa khoa, Bs Vật lý trị liệu PHCN, Bs Đông Y trở lên
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương
+ Có kiến thức về quy trình, quy chuẩn theo yêu cầu của ngành Y tế
+ Có phẩm chất về y đức
+ Có kinh nghiệm Về điều trị Bệnh lý cơ, xương, khớp, VLTL-PHCN
+ Cẩn thận vầ có tinh thần trách nhiệm, ý thức trau dồi chuyên môn.
+ Có tinh thần trách nhiệm, siêng năng, hoạt bát, tận tình với người bệnh.
+ Có kỹ năng chuyên môn tốt và tư vấn cao
Tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế IREC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
+ Đóng BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của Luật BH.
+ Các chế độ - chính sách theo quy định của Nhà Nước và Công ty.
+ Được đào tạo nâng cao chuyên môn.
+ Lương thưởng Lễ, Tết cuối năm...
+ Loại hình công việc: Toàn thời gian, Hợp đồng.
+ Lương: Lương cơ bản 12.000.000₫ /tháng + % hoa hồng.(12-30tr)
+ Học vấn: Đại Học trở lên (bắt buộc)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế IREC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
