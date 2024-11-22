Tuyển Bác sĩ Công ty TNHH Dịch vụ Y tế IREC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ Y tế IREC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Bác sĩ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ Tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế IREC Việt Nam

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6 số 52 phố Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Bác sĩ Với Mức Lương Từ 20 Triệu

+ Tham gia xây dựng phác đồ điều trị áp dụng trong bệnh viện
+ Khám bệnh, điều trị bệnh theo chuyên khoa được đào tạo
+ Tham gia nghiên cứu, đào tạo theo chuyên ngành của bản thân
+ Khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân tại nơi làm việc,
+ Hỗ trợ các công việc liên quan theo chuyên môn

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Bs Đa khoa, Bs Vật lý trị liệu PHCN, Bs Đông Y trở lên
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương
+ Có kiến thức về quy trình, quy chuẩn theo yêu cầu của ngành Y tế
+ Có phẩm chất về y đức
+ Có kinh nghiệm Về điều trị Bệnh lý cơ, xương, khớp, VLTL-PHCN
+ Cẩn thận vầ có tinh thần trách nhiệm, ý thức trau dồi chuyên môn.
+ Có tinh thần trách nhiệm, siêng năng, hoạt bát, tận tình với người bệnh.
+ Có kỹ năng chuyên môn tốt và tư vấn cao

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế IREC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Đóng BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của Luật BH.
+ Các chế độ - chính sách theo quy định của Nhà Nước và Công ty.
+ Được đào tạo nâng cao chuyên môn.
+ Lương thưởng Lễ, Tết cuối năm...
+ Loại hình công việc: Toàn thời gian, Hợp đồng.
+ Lương: Lương cơ bản 12.000.000₫ /tháng + % hoa hồng.(12-30tr)
+ Học vấn: Đại Học trở lên (bắt buộc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Y tế IREC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Số 52 Phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội

