Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ETP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ETP
- Hà Nội: 293 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
Hỗ trợ quản lý trung tâm trong các công việc hằng ngày như:
Hỗ trợ và đồng hành với quản lý trong việc điều hành một cách bài bản
Nhắc việc, theo dõi tiến độ và hỗ trợ điều phối công việc giữa các phòng ban (Sales, Học vụ, Nhân sự…)
Tổng hợp báo cáo, đề xuất giải pháp
Các công việc liên quan khác theo phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có định hướng làm việc trong ngành giáo dục - đào tạo - quản trị vận hành
Muốn hiểu cách một trung tâm giáo dục hoạt động thực tế
Trách nhiệm, chủ động, luôn muốn học hỏi, phát triển bản thân, không ngại thử thách
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ETP Thì Được Hưởng Những Gì
Được học miễn phí chứng chỉ TESOL 120 giờ nếu gắn bó lâu dài (trị giá 18 triệu)
Đào tạo trực tiếp 1:1 bởi quản lý cấp cao và giảng viên chuyên nghiệp
Hiểu rõ quy trình đào tạo giáo viên quốc tế, quản lý vận hành trung tâm
Hỗ trợ mộc thực tập + số liệu báo cáo rõ ràng – chỉn chu
Tham gia các buổi training nội bộ, CEO sharing, định hướng nghề nghiệp
2. Công việc & thu nhập:
Phụ cấp thực tập: 1.600.000 – 1.900.000 VNĐ/tháng
Thưởng hiệu suất (nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ) → Tổng thu nhập trung bình: 2 – 4 triệu/tháng
Được trao nhiệm vụ thật – giao việc có ý nghĩa – không làm việc vặt
Tiếp xúc và làm việc thực tế với các bộ phận chuyên môn: sales, học vụ, nhân sự, đào tạo…
3. Cơ hội phát triển:
Được cân nhắc lên vị trí chính thức nếu thể hiện tốt
Phù hợp để bổ sung vào CV học thuật hoặc định hướng giáo dục – quản lý
Môi trường làm việc học thuật – thân thiện – trẻ trung
Tham gia các hoạt động:
Teambuilding hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ETP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI