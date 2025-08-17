Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ETP làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 293 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Hỗ trợ quản lý trung tâm trong các công việc hằng ngày như:

Hỗ trợ và đồng hành với quản lý trong việc điều hành một cách bài bản

Nhắc việc, theo dõi tiến độ và hỗ trợ điều phối công việc giữa các phòng ban (Sales, Học vụ, Nhân sự…)

Tổng hợp báo cáo, đề xuất giải pháp

Các công việc liên quan khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3, 4 hoặc vừa tốt nghiệp, Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo bài bản từ đầu)

Có định hướng làm việc trong ngành giáo dục - đào tạo - quản trị vận hành

Muốn hiểu cách một trung tâm giáo dục hoạt động thực tế

Trách nhiệm, chủ động, luôn muốn học hỏi, phát triển bản thân, không ngại thử thách

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ETP Thì Được Hưởng Những Gì

1.Học tập & phát triển:

Được học miễn phí chứng chỉ TESOL 120 giờ nếu gắn bó lâu dài (trị giá 18 triệu)

Đào tạo trực tiếp 1:1 bởi quản lý cấp cao và giảng viên chuyên nghiệp

Hiểu rõ quy trình đào tạo giáo viên quốc tế, quản lý vận hành trung tâm

Hỗ trợ mộc thực tập + số liệu báo cáo rõ ràng – chỉn chu

Tham gia các buổi training nội bộ, CEO sharing, định hướng nghề nghiệp

2. Công việc & thu nhập:

Phụ cấp thực tập: 1.600.000 – 1.900.000 VNĐ/tháng

Thưởng hiệu suất (nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ) → Tổng thu nhập trung bình: 2 – 4 triệu/tháng

Được trao nhiệm vụ thật – giao việc có ý nghĩa – không làm việc vặt

Tiếp xúc và làm việc thực tế với các bộ phận chuyên môn: sales, học vụ, nhân sự, đào tạo…

3. Cơ hội phát triển:

Được cân nhắc lên vị trí chính thức nếu thể hiện tốt

Phù hợp để bổ sung vào CV học thuật hoặc định hướng giáo dục – quản lý

Môi trường làm việc học thuật – thân thiện – trẻ trung

Tham gia các hoạt động:

Teambuilding hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ETP

