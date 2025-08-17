Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 67F3, Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Kế toán tổng hợp

Lập các báo cáo thuế định kỳ (theo quý), BCTC năm, hoàn thiện sổ sách chứng từ, quyết toán thuế TNCN năm, quyết toán thuế TNDN năm;

Làm việc với cán bộ thuế hi có yêu cầu

Tập hợp, phân bổ, bóc tách chi phí các dự án, theo dõi chi tiết, tính giá thành dự toán, hạng mục các dự án cho việc quyết toán.

Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.

Cân đối hóa đơn đầu ra, đầu vào

Theo dõi công nợ với khách hàng/Nhà cung cấp

Thống kê và tổng hợp đố liệu, giải trình số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Rà soát sổ sách.

Lưu giữ chứng từ một cách khoa học

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan về kế toán

Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên.

Thành thạo phần mềm fast, Excel, Word…

Thành thạo lập BCTC và lập tờ khai quyết toán thuế, ít nhất từng quyết toán thuế 01 lần.

Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 12-15tr/tháng

Tham gia đẩy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng chính sách phúc lợi: hiếu hỉ, sinh nhật cá nhân, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể do công ty tổ chức….

Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6 (sáng 8-12h, chiều từ 13-17h30). Thứ 7 (từ 8-12h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN

