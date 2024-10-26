Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 94 Võ Thị Sáu, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

-Tham dự hội nghị, event công ty
-Giới thiệu sản phẩm của công ty đến với đối tác, khách hàng
- Gặp gỡ khách hàng để trao đổi, tìm hiểu nhu cầu và thăm khám, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ da liễu.
- Thăm khám, theo dõi kết quả khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.
- Tư vấn khách hàng về các dịch vụ/ trị liệu dựa trên tình trạng và yêu cầu của khách.
- Lưu giữ và bảo mật hồ sơ của khách hàng cũng như các phương pháp trị liệu được cung cấp cho khách hàng.
- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/huấn luyện theo quy định; thường xuyên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt công việc.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ
- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về da liễu, điều dưỡng, đông y,...
- Có chứng chỉ hành nghề và các chứng chỉ về da liễu và sử dụng máy móc trong ngành
2. Kinh nghiệm
- Có kinh nghiệm > 3 năm làm việc trực tiếp, cộng tác tại các hệ thống spa, thẩm mỹ viện, bệnh viện da liễu,...
- Có kinh nghiệm thuyết trình, đào tạo là một lợi thế
3. Kiến thức
- Có kiến thức tốt về các bệnh về da, mụn,...
- Sử dụng thành thạo máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc;;
4. Kỹ năng/Khả năng
- Khả năng giao tiếp tốt;
- Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai mục tiêu, đàm phán thương lượng, xử lý giải quyết vấn đề, tình huống, ngoại giao...
- Kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc;

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thoả thuận theo năng lực
- Các chính sách thưởng theo quy định của Công ty : Lương tháng 13, Thường ngày lễ ( Tết dương lịch, Quốc khánh, Giải phóng miền nam, Quốc tế lao động). Quà các ngày ( Sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam)
- Được hưởng phép năm sau khi hoàn thành thử việc : 01 ngày / tháng
- Tham gia Team Bulding , Du xuân, Du lịch hàng năm do Công ty tổ chức.
- Người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.
- Tăng lương định kỳ ( tháng 01 hàng năm). Xét duyệt tăng trước thời hạn khi có thành tích xuất sắc.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

