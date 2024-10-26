Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 94 Võ Thị Sáu, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

-Tham dự hội nghị, event công ty

-Giới thiệu sản phẩm của công ty đến với đối tác, khách hàng

- Gặp gỡ khách hàng để trao đổi, tìm hiểu nhu cầu và thăm khám, tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ da liễu.

- Thăm khám, theo dõi kết quả khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.

- Tư vấn khách hàng về các dịch vụ/ trị liệu dựa trên tình trạng và yêu cầu của khách.

- Lưu giữ và bảo mật hồ sơ của khách hàng cũng như các phương pháp trị liệu được cung cấp cho khách hàng.

- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/huấn luyện theo quy định; thường xuyên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt công việc.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về da liễu, điều dưỡng, đông y,...

- Có chứng chỉ hành nghề và các chứng chỉ về da liễu và sử dụng máy móc trong ngành

2. Kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm > 3 năm làm việc trực tiếp, cộng tác tại các hệ thống spa, thẩm mỹ viện, bệnh viện da liễu,...

- Có kinh nghiệm thuyết trình, đào tạo là một lợi thế

3. Kiến thức

- Có kiến thức tốt về các bệnh về da, mụn,...

- Sử dụng thành thạo máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc;;

4. Kỹ năng/Khả năng

- Khả năng giao tiếp tốt;

- Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai mục tiêu, đàm phán thương lượng, xử lý giải quyết vấn đề, tình huống, ngoại giao...

- Kỹ năng sắp xếp và quản lý công việc;

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thoả thuận theo năng lực

- Các chính sách thưởng theo quy định của Công ty : Lương tháng 13, Thường ngày lễ ( Tết dương lịch, Quốc khánh, Giải phóng miền nam, Quốc tế lao động). Quà các ngày ( Sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, Quốc tế phụ nữ, Phụ nữ Việt Nam)

- Được hưởng phép năm sau khi hoàn thành thử việc : 01 ngày / tháng

- Tham gia Team Bulding , Du xuân, Du lịch hàng năm do Công ty tổ chức.

- Người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty.

- Tăng lương định kỳ ( tháng 01 hàng năm). Xét duyệt tăng trước thời hạn khi có thành tích xuất sắc.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

