Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 254B Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương Thỏa thuận

· Thăm khám và tư vấn các vấn đề về da liễu cho khách hàng

· Thực hiện các kỹ thuật về da, làm đẹp cho khách

· Điều trị chuyên sâu về da cho khách hàng

· Thực hiện theo sát các quá trình điều trị và phản hồi lại cho khách

· Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Bác sĩ da liễu hoặc chuyên ngành đa khoa học thêm định hướng da liễu

Có kinh nghiệm làm được các dịch vụ về da, máy công nghệ cao và thẩm mỹ nội khoa

Có chứng chỉ hành nghề , laser, và một số chứng chỉ khác liên quan

Cẩn thận, trách nhiệm, chăm chỉ, nhiệt huyết với nghề

Có kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa, Clinic, phòng khám da liễu

Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các Thẩm mỹ viện,

Khả năng giao tiếp khéo léo, xử lý tình huống linh hoạt

Tại CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh theo kinh nghiệm và năng lực.

- Thưởng nóng/thưởng hiệu quả cao theo ngày/tháng/quý/năm

- Thưởng các dịp Lễ/Tết, sinh nhật

- Hưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân

- Chế độ du lịch/nghỉ mát: tối thiểu 01 lần/năm

- Cam kết chế độ phúc lợi: BHXH, BTYT, BHTN, phép năm

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn: kiến thức dịch vụ, kỹ năng bán hàng, marketing, kinh doanh...

- Được làm việc trong môi trường sang trọng, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

- Ứng viên phỏng vấn đạt yêu cầu sẽ nhận được việc làm ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin