Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

1. Hỗ trợ tổ chức sự kiện
- Phối hợp với đội ngũ Marketing và Tổ chức sự kiện để đảm bảo sự chuẩn bị đầy đủ
- Tham gia thiết lập timeline và danh sách công việc phù hợp cho sự kiện.
- Hỗ trợ chuẩn bị địa điểm, thiết bị và trang trí cho sự kiện.
2. Triển khai hoạt động trong sự kiện
- Hỗ trợ điều phối nhân sự và quản lý tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện.
- Hỗ trợ setup trang thiết bị và dịch vụ cho khách mời, học viên hoặc đối tượng tham gia.
3. Kết thúc sự kiện
- Tham gia thu dọn và tổng kết các thiết bị, đạo cụ hoặc tài liệu sử dụng.
- Gửi báo cáo nhanh nhận xét về sự kiện cho đội ngũ tổ chức.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Marketing, PR, Event,...

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thực tập sinh Full-time: lương hỗ trợ 4tr ++
- Cơ hội phát triển trong nghề nghiệp
- Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động, được trao quyền
- Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn từ đội ngũ giàu kinh nghiệm
- Tham gia các sự kiện cao cấp, networking trong giới sáng tạo, event
- Nghỉ lễ, thưởng Tết và chế độ khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

