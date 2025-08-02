Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

1. Hỗ trợ tổ chức sự kiện

- Phối hợp với đội ngũ Marketing và Tổ chức sự kiện để đảm bảo sự chuẩn bị đầy đủ

- Tham gia thiết lập timeline và danh sách công việc phù hợp cho sự kiện.

- Hỗ trợ chuẩn bị địa điểm, thiết bị và trang trí cho sự kiện.

2. Triển khai hoạt động trong sự kiện

- Hỗ trợ điều phối nhân sự và quản lý tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện.

- Hỗ trợ setup trang thiết bị và dịch vụ cho khách mời, học viên hoặc đối tượng tham gia.

3. Kết thúc sự kiện

- Tham gia thu dọn và tổng kết các thiết bị, đạo cụ hoặc tài liệu sử dụng.

- Gửi báo cáo nhanh nhận xét về sự kiện cho đội ngũ tổ chức.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Marketing, PR, Event,...

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thực tập sinh Full-time: lương hỗ trợ 4tr ++

- Cơ hội phát triển trong nghề nghiệp

- Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động, được trao quyền

- Được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn từ đội ngũ giàu kinh nghiệm

- Tham gia các sự kiện cao cấp, networking trong giới sáng tạo, event

- Nghỉ lễ, thưởng Tết và chế độ khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin