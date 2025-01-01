Tất cả địa điểm
Công việc Bác sĩ da liễu

-

Có 76 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ROHTO-MENTHOLATUM (VIỆT NAM) Pro Company
Hạn nộp: 25/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀ NỘI
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Tuyển Bác sĩ da liễu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ANIE BEAUTY GLOBAL
Hạn nộp: 16/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 70 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LYNH PREMIUM
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN KATIA
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 18 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 70 Triệu
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Nghệ An Vĩnh Phúc Đà Nẵng Đã hết hạn 30 - 70 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 23/05/2025
Hồ Chí Minh Lâm Đồng Đồng Nai Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GBEAUTY
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH GBEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH GBEAUTY
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Bác sĩ da liễu Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 40 Triệu
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 18/05/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Hải Phòng Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 18/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PENSILIA
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KAMILY
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH KAMILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH KAMILY
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
Hạn nộp: 12/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 100 Triệu
Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 50 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH
Tuyển Bác sĩ da liễu HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Bác sĩ da liễu Navigos Search's Client làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1,832 - 4,307 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 30/04/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 1,832 - 4,307 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIA POWER
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
Hạn nộp: 25/05/2025
Lâm Đồng Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH MUSE MEDICAL
Hạn nộp: 04/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 04/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ da liễu đang tăng cao tại những thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với mức lương từ 15.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, bên cạnh trình độ chuyên môn, bác sĩ cần phát triển kỹ năng giao tiếp và đạo đức nghề nghiệp để trở thành một chuyên gia uy tín trong ngành da liễu.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm bác sĩ da liễu

Bác sĩ da liễu là những chuyên gia y tế có kiến thức sâu rộng về những vấn đề liên quan đến da, tóc, móng và niêm mạc. Vị trí công việc này được đào tạo để chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa các bệnh lý về da, từ mụn trứng cá, eczema cho đến ung thư da, đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc da và thẩm mỹ.

Vai trò của bác sĩ da liễu không chỉ dừng lại ở việc điều trị bệnh mà còn bao gồm trách nhiệm hướng dẫn bệnh nhân về cách bảo vệ làn da, đề xuất những phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn và thậm chí tham gia vào nghiên cứu khoa học để cải tiến phương pháp điều trị.

Với sự gia tăng nhận thức về chăm sóc sức khỏe da và nhu cầu về thẩm mỹ, ngành da liễu đang trở thành một lĩnh vực có nhiều cơ hội việc làm. Theo báo cáo của Mordorintelligence, thị trường trị liệu da liễu toàn cầu sẽ đạt 45,17 tỷ USD vào năm 2024 và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, dự báo đạt 71,66 tỷ USD vào năm 2029. Số liệu này cho thấy nhu cầu tuyển dụng bác sĩ da liễu sẽ ngày càng cao không chỉ tại bệnh viện, phòng khám mà còn ở những cơ sở thẩm mỹ tư nhân và công ty dược phẩm.

Ngoài ra, những bác sĩ da liễu có khả năng thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ, tư vấn cho thương hiệu mỹ phẩm hoặc mở phòng khám riêng sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp mạnh mẽ và đạt được mức thu nhập hấp dẫn.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ da liễu đang tăng lên nhanh chóng
Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ da liễu đang tăng lên nhanh chóng

2. Mức lương trung bình của bác sĩ da liễu

Mức lương trung bình của bác sĩ da liễu dao động từ 15.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Tùy thuộc vào trình độ chuyên môn và chứng chỉ đào tạo, bác sĩ da liễu có thể nhận mức thu nhập cao hơn. Những người có chứng chỉ chuyên sâu về da liễu thẩm mỹ hay kỹ thuật tiên tiến thường nhận mức lương cao hơn.

Mức lương theo vị trí

Việc làm bác sĩ da liễu

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Bác sĩ da liễu Spa, phòng khám

15.000.000 - 30.000.000

Bác sĩ da liễu bệnh viện

20.000.000 - 40.000.000

Bác sĩ da liễu nhãn hàng

25.000.000 - 50.000.000

Ngày nay, chuyên môn về thẩm mỹ da liễu hay những kỹ thuật thẩm mỹ tiên tiến có thể giúp bác sĩ đạt được mức lương cao hơn, nhất là trong bệnh viện, phòng khám tư nhân hoặc nhãn hàng lớn chuyên cung cấp dịch vụ làm đẹp.

Tuyển dụng bác sĩ da liễu thường đi kèm triển vọng phát triển và thu nhập ổn định
Tuyển dụng bác sĩ da liễu thường đi kèm triển vọng phát triển và thu nhập ổn định

3. Quy định về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề

Bác sĩ da liễu phải đáp ứng những tiêu chuẩn đào tạo và thực hành nghiêm ngặt để được cấp chứng chỉ hành nghề. Theo quy định của Bộ Y tế, bác sĩ cần có bằng cấp chuyên môn liên quan và phải trải qua ít nhất 18 tháng thực hành tại bệnh viện, với chuyên môn đăng ký theo chuyên khoa da liễu.

Ngoài ra, việc cấp chứng chỉ hành nghề còn yêu cầu hồ sơ bổ sung như giấy chứng nhận sức khỏe, lý lịch tư pháp và xác nhận quá trình thực hành.

  • Bằng cấp yêu cầu: Bác sĩ đa khoa muốn chuyển sang chuyên khoa da liễu phải có bằng bác sĩ đa khoa hợp lệ và sau đó đăng ký học chuyên khoa da liễu.

  • Thời gian thực hành:

    • 18 tháng liên tục tại bệnh viện đối với bác sĩ.

    • 12 tháng liên tục tại cơ sở khám chữa bệnh đối với y sỹ (nếu đã hành nghề trước ngày 01/01/2012).

    • 09 tháng liên tục tại cơ sở khám chữa bệnh đối với sinh viên, kỹ thuật viên và điều dưỡng viên (nếu đã hành nghề trước ngày 01/01/2012).

Hồ sơ yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề:

  • Đơn xin cấp phép hành nghề.

  • Bản sao chứng nhận bằng cấp chuyên môn.

  • Giấy xác nhận thời gian và kết quả thực hành nghề.

  • Giấy chứng nhận sức khỏe.

  • Phiếu lý lịch tư pháp.

  • Sơ yếu lý lịch xác nhận từ Ủy ban nhân dân nơi cư trú.

Nếu đảm bảo đầy đủ hồ sơ và tuân thủ những quy định trên sẽ giúp bác sĩ da liễu có thể chính thức hành nghề tại các cơ sở y tế trong cả nước.

Tuyển dụng bác sĩ da liễu cần đáp ứng tiêu chuẩn bằng cấp và chứng chỉ hành nghề
Tuyển dụng bác sĩ da liễu cần đáp ứng tiêu chuẩn bằng cấp và chứng chỉ hành nghề

4. Mô tả chi tiết công việc của một bác sĩ da liễu

Những vị trí tuyển dụng bác sĩ da liễu thường yêu cầu một loạt nhiệm vụ quan trọng gồm chẩn đoán, điều trị đến tư vấn cho bệnh nhân. Việc làm này cần phải có kiến thức sâu rộng về da, tóc và móng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc da liễu của khách hàng. Dưới đây là những nhiệm vụ chính mà bác sĩ da liễu thường phải thực hiện:

  • Thăm khám và tư vấn: Bác sĩ da liễu sẽ tiến hành việc thăm khám kỹ lưỡng để xác định tình trạng bệnh của bệnh nhân, đưa ra chẩn đoán chính xác và tư vấn các phương pháp điều trị phù hợp.

  • Thực hiện thủ thuật da liễu: Bao gồm nhiều thủ thuật nhỏ như nặn mụn, lấy nhân mụn, tiêm thuốc, laser điều trị những vấn đề tổn thương da,...

  • Điều trị các bệnh lý về da: Điều trị một số bệnh lý da phổ biến như mụn trứng cá, eczema, vẩy nến, nấm da, ung thư da,...

  • Thẩm mỹ da không phẫu thuật: Tư vấn và thực hiện thủ thuật làm đẹp da như trẻ hóa da, trị nám, tàn nhang, xóa xăm,...

  • Nghiên cứu và cập nhật kiến thức: Ngành da liễu luôn có những tiến bộ mới, vì vậy bác sĩ cần không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức để có thể áp dụng những phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

  • Quản lý và đào tạo nhân viên: Với những bác sĩ làm việc tại cơ sở y tế lớn, họ còn có trách nhiệm quản lý và đào tạo nhân viên dưới quyền.

Lưu ý: Đây là mô tả tuyển dụng bác sĩ da liễu chung. Ngoài ra, mỗi vị trí bác sĩ da liễu cụ thể có thể sẽ có những nhiệm vụ khác nhau để phù hợp với đặc thù và yêu cầu của từng cơ sở y tế.

Bác sĩ da liễu điều trị những vấn đề về da và thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp khác
Bác sĩ da liễu điều trị những vấn đề về da và thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp khác

5. Yêu cầu công việc đối với bác sĩ da liễu

Để trở thành một bác sĩ da liễu giỏi, không chỉ cần kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn phải có kỹ năng mềm và đạo đức nghề nghiệp vững vàng. Bác sĩ da liễu cần liên tục học hỏi và cập nhật kiến thức để đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng cao của bệnh nhân.

  • Kiến thức chuyên môn vững vàng: Nắm vững kiến thức về da liễu, các bệnh lý liên quan, phương pháp chẩn đoán và điều trị.

  • Kỹ năng chẩn đoán và điều trị: Khả năng phân tích triệu chứng, đưa ra chẩn đoán chính xác và lên kế hoạch điều trị hiệu quả.

  • Kỹ năng giao tiếp: Khả năng truyền đạt thông tin y khoa đến bệnh nhân một cách dễ hiểu, đồng thời lắng nghe và thấu hiểu tâm lý bệnh nhân.

  • Kỹ năng cập nhật kiến thức: Luôn theo dõi những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực da liễu để áp dụng vào thực hành.

  • Kỹ năng làm việc nhóm: Làm việc hiệu quả với những đồng nghiệp, bác sĩ các chuyên khoa khác để mang lại kết quả tốt nhất cho bệnh nhân.

  • Kỹ năng quản lý thời gian: Sắp xếp công việc khoa học, hợp lý để đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh.

  • Đạo đức nghề nghiệp: Đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu, tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân và tuân thủ mọi quy tắc đạo đức trong nghề y.

  • Kỹ năng sử dụng công nghệ: Thành thạo những thiết bị y tế hiện đại và phần mềm quản lý bệnh án.

Ngoài ra, một bác sĩ da liễu giỏi còn cần:

  • Tâm lý vững vàng: Đối mặt với những ca bệnh phức tạp và đưa ra quyết định nhanh chóng.

  • Sự kiên nhẫn: Giải đáp mọi thắc mắc của bệnh nhân và đồng hành cùng họ trong quá trình điều trị.

  • Tinh thần trách nhiệm: Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự an toàn cho bệnh nhân.

Lưu ý: Yêu cầu tuyển dụng bác sĩ da liễu có thể thay đổi tùy theo từng vị trí cụ thể và đặc thù của từng cơ sở y tế, do đó cần linh hoạt và thích ứng với từng môi trường làm việc.

Yêu cầu tuyển dụng bác sĩ da liễu nhằm đảm bảo hiệu quả công việc, gây dựng niềm tin với người bệnh
Yêu cầu tuyển dụng bác sĩ da liễu nhằm đảm bảo hiệu quả công việc, gây dựng niềm tin với người bệnh

6. Một số việc làm bác sĩ da liễu phổ biến nhất

Với kiến thức chuyên môn sâu rộng và kỹ năng điều trị đa dạng, bác sĩ da liễu có nhiều lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn. Dưới đây là một số vị trí tuyển dụng bác sĩ da liễu phổ biến mà ứng viên có thể theo đuổi:

6.1. Bác sĩ da liễu nhãn hàng

Bác sĩ da liễu nhãn hàng là người tham gia vào việc xây dựng và quảng bá hình ảnh sản phẩm liên quan đến lĩnh vực da liễu. Công việc của họ thường bao gồm việc huấn luyện kỹ thuật và sản phẩm cho khách hàng, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển, cải tiến chất lượng sản phẩm.

Tuyển dụng bác sĩ da liễu nhãn hàng yêu cầu ứng viên thường xuyên phối hợp với những phòng ban khác trong công ty để thu thập, phân tích thông tin thị trường, cũng như hỗ trợ khách hàng và đại lý trong việc sử dụng sản phẩm đúng cách.

6.2. Bác sĩ da liễu bệnh viện

Bác sĩ da liễu làm việc tại bệnh viện thường chịu trách nhiệm chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về da cho bệnh nhân, bao gồm các vấn đề da liễu phổ biến và phức tạp. Ngoài việc điều trị, bác sĩ da liễu cũng tham gia vào công tác giáo dục cộng đồng về cách chăm sóc và bảo vệ da. Công việc này yêu cầu bác sĩ phải có nền tảng kiến thức vững chắc, đồng thời áp dụng các phương pháp điều trị mới và hiệu quả nhất.

6.3. Bác sĩ da liễu Spa, phòng khám

Tuyển dụng bác sĩ da liễu tại spa và phòng khám thẩm mỹ tập trung vào việc điều trị những vấn đề về da, như mụn, nám, tàn nhang và cải thiện làn da thông qua liệu trình thẩm mỹ. Công việc của họ không chỉ bao gồm chẩn đoán và điều trị mà còn tư vấn chăm sóc da cho khách hàng.

Bác sĩ làm việc trong môi trường này thường xuyên tương tác trực tiếp với khách hàng, đồng thời cung cấp liệu pháp điều trị phù hợp với nhu cầu làm đẹp và sức khỏe của từng người.

Thị trường tuyển dụng bác sĩ da liễu hiện nay mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau
Thị trường tuyển dụng bác sĩ da liễu hiện nay mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau

7. Hình thức tuyển dụng việc làm bác sĩ da liễu

Với nhu cầu chăm sóc sức khỏe da ngày càng tăng cao, ngành da liễu đang mở rộng cơ hội tuyển dụng cho các bác sĩ. Tùy vào mục tiêu và điều kiện công việc, có nhiều hình thức tuyển dụng bác sĩ da liễu khác nhau, giúp ứng viên có thể lựa chọn phù hợp với trình độ và lịch trình làm việc của mình.

7.1. Tuyển bác sĩ da liễu Full - time

Tuyển dụng bác sĩ da liễu full-time là hình thức phổ biến nhất, đặc biệt tại các bệnh viện, phòng khám và những cơ sở thẩm mỹ lớn. Công việc yêu cầu bác sĩ làm việc với khối lượng công việc lớn và tham gia trực tiếp vào quá trình điều trị, tư vấn, chăm sóc bệnh nhân. Bác sĩ full-time cần có lịch làm việc ổn định, từ đó có thể tích lũy kinh nghiệm và chuyên môn sâu hơn trong lĩnh vực da liễu.

7.2. Tuyển bác sĩ da liễu Part - time

Hình thức tuyển bác sĩ da liễu part-time ngày càng trở nên phổ biến, nhất là tại phòng khám da liễu, spa hoặc cơ sở thẩm mỹ. Công việc part-time mang lại sự linh hoạt về thời gian làm việc cho những bác sĩ, phù hợp với những người có công việc chính hoặc muốn thử sức trong lĩnh vực mới.

Mặc dù không làm việc toàn thời gian, bác sĩ part-time vẫn có thể tham gia chẩn đoán và điều trị bệnh nhân, đồng thời nâng cao tay nghề.

7.3. Tuyển bác sĩ da liễu mới ra trường

Với nhu cầu nhân lực cao trong ngành, các cơ sở y tế và thẩm mỹ thường xuyên tuyển dụng bác sĩ da liễu mới ra trường để đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Qua đó, những bác sĩ mới có thể học hỏi, tham gia vào một số khóa đào tạo và thực hành dưới sự hướng dẫn của những bác sĩ kỳ cựu. Đây là cơ hội để các bác sĩ mới bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực da liễu và dần phát triển chuyên môn.

Tuyển dụng bác sĩ da liễu hiện nay có nhiều hình thức khác nhau
Tuyển dụng bác sĩ da liễu hiện nay có nhiều hình thức khác nhau

8. Khu vực tuyển dụng bác sĩ da liễu nhiều nhất

Sự phát triển của ngành thẩm mỹ, cùng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe da ngày càng tăng của người dân đã kéo theo số lượng tuyển dụng bác sĩ da liễu tăng cao tại nhiều thành phố lớn trên cả nước. Trong đó, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,... là những nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm cho bác sĩ da liễu nhất.

8.1. Tuyển dụng việc làm bác sĩ da liễu tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những khu vực tuyển dụng bác sĩ da liễu nhiều nhất. Rất nhiều bệnh viện lớn, phòng khám chuyên khoa da liễu, cũng như các cơ sở thẩm mỹ đều có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ da liễu để đáp ứng yêu cầu chăm sóc da của người dân thủ đô. Việc làm Hà Nội cho vị trí bác sĩ da liễu không chỉ có cơ hội làm việc tại những cơ sở công lập mà còn có thể phát triển nghề nghiệp tại phòng khám tư nhân, mở rộng đối tượng bệnh nhân đa dạng.

8.2. Tuyển dụng việc làm bác sĩ da liễu tại TP. HCM

TP. HCM là thành phố có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, dẫn đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ của người dân ngày càng tăng. Do đó, thị trường tuyển dụng bác sĩ da liễu tại đây rất sôi động. Ngoài những bệnh viện lớn, việc làm Hồ Chí Minh còn là nơi tập trung hàng loạt spa, thẩm mỹ viện, phòng khám da liễu cao cấp,... mang lại nhiều cơ hội việc làm cho các bác sĩ chuyên ngành này.

Cùng với sự phát triển của ngành thẩm mỹ, bác sĩ da liễu ở TP. HCM còn có cơ hội tham gia những khóa đào tạo chuyên sâu và phát triển nghề nghiệp.

Bác sĩ da liễu được tiếp cận với công nghệ y tế hiện đại và có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp
Bác sĩ da liễu được tiếp cận với công nghệ y tế hiện đại và có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp

8.3. Tuyển dụng việc làm bác sĩ da liễu tại Đà Nẵng

Với vị trí là trung tâm kinh tế miền Trung, Đà Nẵng đang ngày càng phát triển trong lĩnh vực y tế và thẩm mỹ. Nhu cầu tuyển tìm việc làm Đà Nẵng chủ yếu đến từ những bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ và các phòng khám da liễu.

Đặc biệt, với xu hướng phát triển du lịch, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp ngày càng được chú trọng ở tỉnh thành này đã tạo ra cơ hội việc làm cho bác sĩ da liễu tại đây.

8.4. Tuyển dụng việc làm bác sĩ da liễu tại Cần Thơ

Cần Thơ đang cho thấy sự phát triển mạnh mẽ trong ngành y tế. Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ da liễu tại Cần Thơ tập trung chủ yếu vào những bệnh viện, phòng khám và cơ sở thẩm mỹ địa phương. Mặc dù không có nhiều cơ sở lớn như Hà Nội, TP. HCM nhưng nhu cầu chăm sóc sức khỏe da tại Cần Thơ vẫn rất cao, đặc biệt là trong những trung tâm thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp, tạo ra nhiều cơ hội việc làm Cần Thơ cho các bác sĩ da liễu lựa chọn.

Thị trường tuyển dụng bác sĩ da liễu tại Cần Thơ cũng khá sôi động
Thị trường tuyển dụng bác sĩ da liễu tại Cần Thơ cũng khá sôi động

9. Bệnh viện khám da liễu tốt nhất ở tốt nhất cả nước

Một số bệnh viện khám da liễu tốt nhất tại Việt Nam hiện nay đang tìm kiếm bác sĩ da liễu với mức lương và phúc lợi hấp dẫn. Khi làm việc tại đây, các bác sĩ da liễu sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường hiện đại, đồng thời đóng góp vào việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Bệnh viện

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Bệnh viện da liễu Trung Ương

Số 15A Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội

  • Website: https://dalieu.vn

  • Hotline: 1900 6951

Bệnh viện Da liễu Hà Nội

Số 79B Nguyễn Khuyến, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội

  • Website: https://benhviendalieuhanoi.com

  • Hotline: 0903 479 619

Phòng khám số 1 thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

  • Cơ sở: Số 01 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Hà Nội

  • Cơ sở Cầu Giấy: Số 10 Trương Công Giai, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

  • Cơ sở Hoàng Mai: Ngõ 587, Tam Trinh, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

  • Website: http://www.hmuh.vn

  • Hotline: 1900 6422

Bệnh viện Da liễu TP.HCM

Số 02 Nguyễn Thông, P. 6, Q. 3, TP. HCM

  • Website: https://www.bvdl.org.vn

  • Hotline: 028 3930 1396

Phòng khám Y học Cổ truyền Sài Gòn

Cơ sở 01: Số 286/7 Tô Hiến Thành, P.15, Q. 10, TP.HCM

Cơ sở 02: Số 15 Trần Thị Nghỉ, P. 7, Q. Gò Vấp, TP.HCM

Cơ sở 03: Số 29 Đường Số 9, Khu Đô Thị Him Lam, P. Tân Hưng, Q. 7, TP.HCM

  • Website: https://dongy.org/

  • Hotline: 0858 467 899

Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng

Số 91 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng

  • Website: https://dalieudanang.com

  • Hotline: 023 6375 6951

Bệnh Viện Da Liễu Cần Thơ

Số 12/1, đường 3/2, Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

  • Website: https://benhviendalieucantho.vn

  • Hotline: 029 2383 8920

Top bệnh viện da liễu hàng đầu tại Việt Nam
Top bệnh viện da liễu hàng đầu tại Việt Nam

10. Trường đào tạo bác sĩ Da liễu uy tín nhất hiện nay

Ngành da liễu đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ với những cơ hội nghề nghiệp đầy triển vọng. Tại Việt Nam, có nhiều trường đại học y dược đào tạo chuyên sâu về da liễu, trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng chuyên môn để trở thành những bác sĩ da liễu giỏi.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Y Hà Nội

Y khoa

B00

28.27

15.000.000 - 55.200.000 VNĐ/năm

Thái Bình

Đại học Y Dược Thái Bình

Y khoa

B00; D07; D08

26.17

41.300.000 VNĐ/năm

TP.HCM

Đại học Y dược TP.HCM

Y khoa

B00

27.8

46.000.000 - 84.700.000 VNĐ/năm

Cần Thơ

Đại học Y Dược - Cần Thơ

Y khoa

B00

25.7

49.150.000 VNĐ/năm

Huế

Đại học Y dược Huế

Y khoa

B00

26.3

48.900.000 VNĐ/năm
Một số trường đại học đào tạo bác sĩ Da liễu tốt nhất hiện nay
Một số trường đại học đào tạo bác sĩ Da liễu tốt nhất hiện nay

Việc làm bác sĩ da liễu không chỉ mang lại thu nhập ổn định từ 15.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng mà còn là một nghề nghiệp ý nghĩa, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của nhiều người. Với nhu cầu tuyển dụng bác sĩ da liễu ngày càng tăng, ứng viên có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và đóng góp cho cộng đồng.