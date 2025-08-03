Tuyển Business Analyst Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

• Thu thập, phân tích yêu cầu, đề xuất với khách hàng các giải pháp phù hợp;

• Xây dựng các tính năng, giải pháp cho các sản phẩm, dịch vụ. Lên ý tưởng, phân tích và xây dựng tài liệu nghiệp vụ, tài liệu mô tả chức năng, tài liệu yêu cầu người dùng và tài liệu triển khai xây dựng sản phẩm;

• Tham gia thực hiện kiểm thử tính năng của ứng dụng, hệ thống ở góc độ người dùng cuối;

• Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối và thực hiện việc đào tạo chuyển giao ứng dụng;

• Phối hợp các bên liên quan thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục, quy trình liên quan đến dự án;

• Tham gia vào quá trình Phát triển sản phẩm:

• Xây dựng tài liệu đặc tả yêu cầu, chủ động trao đổi thống nhất với các bên liên quan để hoàn thiện đặc tả (URD);

• Thiết lập và xây dựng wireframe phù hợp với yêu cầu, trao đổi với các bên liên quan để hoàn thiện;

• Tổ chức họp thống nhất các bên liên quan để thống nhất quy trình nghiệp vụ/wireframe;

• Hoàn thiện tài liệu đặc tả phần mềm (SRS);

• Phối hợp xem xét testcase để đảm bảo tính chính xác và chất lượng của testcase so với tài liệu;

• Nghiệm thu sản phẩm do bộ phận Phát triển phần mềm bàn giao đảm bảo đúng yêu cầu nghiệp vụ

• Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế, thương mại, hoặc có kinh nghiệm thực tiễn ở các ngành liên quan.

- Có kiến thức nền tảng về mảng kế toán quản trị/tài chính

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm triển khai/vận hành hệ thống ERP, có kinh nghiệm về Fast/Odoo là một lợi thế.

- Năng động, sáng tạo, học hỏi nhanh và có tinh thần trách nhiệm cao

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng bán lẻ, thương mại điện tử...

Quyền Lợi

- Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm

- Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building

- Thưởng Coupon các ngày lễ, tết

- Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Lịch làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (8h30 - 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển

