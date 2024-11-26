Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Hữu Hưng, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện

• Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công có liên quan, các thay đổi thiết kế, bản vẽ shop drawing và biện pháp thi công được phê duyệt.

• Thực hiện giám sát và nghiệm thu các công việc M&E theo phân công đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng.

• Kiểm tra, cập nhật tiến độ thi công chi tiết, kế hoạch thực hiện ngày, tuần, tháng để đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công và kịp thời báo cáo Lãnh đạo, đề xuất các giải pháp đối với công việc bị chậm tiến độ.

• Hướng dẫn, kiểm tra và ký hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, xác nhận công việc phù hợp với thực tế thi công tại công trình.

• Báo cáo ngay cho Lãnh đạo khi phát hiện các bất cập, sai sót của hồ sơ thiết kế, shop drawing và đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các biện pháp thi công xây dựng.

• Kịp thời báo cáo Lãnh đạo và đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị chậm tiến độ.

• Phối hợp với giám sát an toàn/cán bộ chuyên trách để thực hiện công tác giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC trong quá trình thi công theo quy định.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

a. Kinh nghiệm:

- Trình độ Cao đẳng trở lên, liên quan tới xây dựng dân dụng và công nghiệp/

kinh tế xây dựng / Thủy lợi......, Bảo hộ lao động......

- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.

- Chấp nhận cả sinh viên mới ra trường để đào tạo và làm việc lâu dài tại đơn vị.

- Loại hình công việc: Toàn thời gian.Kỹ năng:

- Thành thạo tin văn phòng; Thành thạo AutoCAD và các phần mềm chuyên ngành.

- Có khả năng chịu được sức ép công việc, có khả năng đi công tác xa.

- Có kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp theo nhóm.

- Có khả năng giao tiếp và tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp với đối tác.

b. Tính cách:

- Trung thực, đạo đức nghề nghiệp tốt. Cẩn thận và có trách nhiệm cao.

- Nhiệt tình, có định hướng làm việc lâu dài, ổn định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng mức lương: Từ 12.000.000 đến 18.000.000/ tháng (có thể thỏa thuận khi PV).

- Đối với SV mới ra trường: mức lương thử việc 9tr -10 tr. sau thử việc tăng lương theo năng lực làm việc.

- Công ty bói trí nhà ở và được hỗ trợ tiền ăn trưa và ăn tối.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi thử việc.

- Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG

