Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG

Kỹ sư cơ điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường Hữu Hưng, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Cập nhật, nắm vững tất cả các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công có liên quan, các thay đổi thiết kế, bản vẽ shop drawing và biện pháp thi công được phê duyệt.
• Thực hiện giám sát và nghiệm thu các công việc M&E theo phân công đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng.
• Kiểm tra, cập nhật tiến độ thi công chi tiết, kế hoạch thực hiện ngày, tuần, tháng để đôn đốc nhà thầu thực hiện thi công và kịp thời báo cáo Lãnh đạo, đề xuất các giải pháp đối với công việc bị chậm tiến độ.
• Hướng dẫn, kiểm tra và ký hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, xác nhận công việc phù hợp với thực tế thi công tại công trình.
• Báo cáo ngay cho Lãnh đạo khi phát hiện các bất cập, sai sót của hồ sơ thiết kế, shop drawing và đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh các biện pháp thi công xây dựng.
• Kịp thời báo cáo Lãnh đạo và đề xuất các giải pháp đối với các công việc bị chậm tiến độ.
• Phối hợp với giám sát an toàn/cán bộ chuyên trách để thực hiện công tác giám sát an toàn lao động, vệ sinh môi trường, PCCC trong quá trình thi công theo quy định.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Kinh nghiệm:
- Trình độ Cao đẳng trở lên, liên quan tới xây dựng dân dụng và công nghiệp/
kinh tế xây dựng / Thủy lợi......, Bảo hộ lao động......
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.
- Chấp nhận cả sinh viên mới ra trường để đào tạo và làm việc lâu dài tại đơn vị.
- Loại hình công việc: Toàn thời gian.Kỹ năng:
- Thành thạo tin văn phòng; Thành thạo AutoCAD và các phần mềm chuyên ngành.
- Có khả năng chịu được sức ép công việc, có khả năng đi công tác xa.
- Có kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp theo nhóm.
- Có khả năng giao tiếp và tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp với đối tác.
b. Tính cách:
- Trung thực, đạo đức nghề nghiệp tốt. Cẩn thận và có trách nhiệm cao.
- Nhiệt tình, có định hướng làm việc lâu dài, ổn định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng mức lương: Từ 12.000.000 đến 18.000.000/ tháng (có thể thỏa thuận khi PV).
- Đối với SV mới ra trường: mức lương thử việc 9tr -10 tr. sau thử việc tăng lương theo năng lực làm việc.
- Công ty bói trí nhà ở và được hỗ trợ tiền ăn trưa và ăn tối.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN sau khi thử việc.
- Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ MÔI TRƯỜNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô 3 - CN5 Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-can-bo-ky-thuat-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257264
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Kiên Giang Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 293 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 2 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 14 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Kiên Giang Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY LẮP HPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & XÂY LẮP HPE
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty tnhh thiết bị y tế Sơn Dương
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Điện Tử làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,111 - 11,111 USD Công Ty Điện Tử
1,111 - 11,111 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Gia Phú làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Gia Phú
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMBER làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMBER
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần Xây Dựng D-BIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 11 Triệu Công ty cổ phần Xây Dựng D-BIM
Trên 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần tổng hợp Thanh Hà
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN
8 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG THẾ KỶ
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vngroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Vngroup
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Công nghệ 3E Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng Hoàng An làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng Hoàng An
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 220 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
13 - 220 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 35 Triệu Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN BENZEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 24 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN BENZEN VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Hợp Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Hợp Phát
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần BIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần BIC Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Doan Nhat JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Doan Nhat JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Japan Construction Management Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty Cổ phần điện tử y tế Medda
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Neotac làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 28 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Neotac
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Cơ Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1000 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Cơ Thành Công
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện Tập đoàn INVESTCORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn INVESTCORP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG GIANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG GIANG
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm