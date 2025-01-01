Tất cả địa điểm
Công việc Kỹ sư cơ điện

-

Có 351 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 17 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Kiên Giang Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông (Adc Plastic., Jsc)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Obayashi Viet Nam Corporation – Hanoi Branch Office
Tuyển Kỹ sư cơ điện Obayashi Viet Nam Corporation – Hanoi Branch Office làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 900 USD
Obayashi Viet Nam Corporation – Hanoi Branch Office
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sông Lam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sông Lam làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sông Lam
Hạn nộp: 05/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 9 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MEDA HÀ NỘI
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Hà Nam Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HANAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Châu Tuấn
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Worklounge 03 - Vietnam/ Công Ty TNHH Văn Phòng 03 - Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MIỀN NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MIỀN NAM
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT KANSAI VINA
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Quảng Ninh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAWSIN ENGINEERING VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH HAWSIN ENGINEERING VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HAWSIN ENGINEERING VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm AA Decor Corporation
Tuyển Kỹ sư cơ điện AA Decor Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
AA Decor Corporation
Hạn nộp: 05/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vietnam Total Design & Construction Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện Vietnam Total Design & Construction Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
Vietnam Total Design & Construction Co.,ltd
Hạn nộp: 19/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/08/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THÀNH PHÚ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THÀNH PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP THÀNH PHÚ
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 3B
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN 3B làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN 3B
Hạn nộp: 07/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Và Giao Thông (Intracom) Pro Company
Hạn nộp: 07/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TÂM MINH ĐĂNG
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TÂM MINH ĐĂNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT TÂM MINH ĐĂNG
Hạn nộp: 01/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Hiện nay tin tuyển dụng kỹ sư cơ điện đang rất hot, với mức lương hấp dẫn từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... Vị trí này đóng vai trò thiết yếu trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và giám sát các hệ thống máy móc, thiết bị liên quan đến cơ điện.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư cơ điện

Kỹ sư cơ điện là người chịu trách nhiệm tư vấn, thiết kế, lắp đặt và thi công các hệ thống cơ điện cho những công trình xây dựng như tòa nhà, chung cư, trường học, bệnh viện, cửa hàng... Với nhiệm vụ giám sát, vận hành và theo dõi các hoạt động liên quan đến máy móc, thiết bị điện, vị trí này đóng vai trò không thể thiếu trong sự vận hành hiệu quả của mỗi doanh nghiệp.

Ngành kỹ sư cơ điện đang mở ra nhiều cơ hội việc làm cạnh tranh cho các ứng viên nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và nhu cầu ngày càng cao của những ngành công nghiệp như điện, điện tử và công nghệ thông tin. Theo một báo cáo gần đây của Tập đoàn Công nghệ Điện (TĐĐ), ngành kỹ sư cơ điện đã tăng trưởng ở mức 8% mỗi năm trong 5 năm qua. Điều này cho thấy sự đòi hỏi ngày càng tăng về chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, theo số liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ (BKH), tỷ lệ tuyển dụng kỹ sư cơ điện tăng lên 15% trong năm 2023 so với năm 2022. Điều này phản ánh sự quan tâm đầu tư của doanh nghiệp vào việc phát triển, nâng cấp công nghệ điện.

Hơn nữa, các chương trình đào tạo kỹ sư cơ điện tại nhiều trường đại học, cao đẳng cũng tăng mạnh, với khoảng 20% số lượng sinh viên chọn ngành này trong năm học 2023-2024. Điều đó cho thấy sự hứng thú và đam mê của thế hệ trẻ đối với ngành.

Kỹ sư cơ điện là người giám sát, vận hành và theo dõi các hoạt động liên quan đến máy móc, thiết bị điện của doanh nghiệp
Kỹ sư cơ điện là người giám sát, vận hành và theo dõi các hoạt động liên quan đến máy móc, thiết bị điện của doanh nghiệp

2. Mức lương của kỹ sư cơ điện

Với sự phát triển nhanh chóng của hệ thống cơ sở hạ tầng trên khắp cả nước, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cơ điện đang gia tăng mạnh mẽ. Dù công việc có những khó khăn và áp lực riêng, thế nhưng thu nhập dành cho ngành này vẫn được đánh giá là khá hấp dẫn.

Theo thống kê, mức lương của kỹ sư cơ điện hiện nay dao động từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ mỗi tháng, phụ thuộc vào kỹ năng chuyên môn và thâm niên làm việc của mỗi người. Bên cạnh lương cơ bản, kỹ sư công trình còn được hưởng các khoản phụ cấp như công tác phí, phụ cấp chức danh, thưởng tiến độ dự án hoặc những khoản thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng.

Việc làm kỹ sư cơ điện

Mức lương dao động (VNĐ/ tháng)

Kỹ sư cơ điện M&E

12.000.000 - 25.000.000

Kỹ sư cơ điện MEP

18.000.000 - 25.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư cơ điện

Tùy vào từng lĩnh vực, như xây dựng, sản xuất hay công nghệ thông tin, tin tuyển dụng kỹ sư cơ điện sẽ có những mô tả công việc khác nhau. Dưới đây là chi tiết công việc của một số vị trí kỹ sư cơ điện phổ biến:

3.1. Việc làm kỹ sư cơ điện M&E

Kỹ sư cơ điện M&E (Mechanical and Electrical) chuyên về thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống cơ khí và điện trong các tòa nhà hoặc cơ sở hạ tầng. Họ đảm nhiệm một số nhiệm vụ như quản lý dự án, kiểm tra tiến độ công việc và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn được tuân thủ.

Ngoài ra, kỹ sư M&E còn phải phối hợp với các bộ phận khác như kiến trúc sư hay nhà thầu xây dựng để đảm bảo hệ thống cơ điện hoạt động hiệu quả. Công việc của họ đòi hỏi khả năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

3.2. Việc làm kỹ sư cơ điện MEP

Kỹ sư cơ điện MEP (Mechanical, Electrical, and Plumbing) tập trung vào việc thiết kế và quản lý hệ thống cơ khí, điện, nước trong các công trình xây dựng. Họ chịu trách nhiệm giám sát thi công, đảm bảo hệ thống hoạt động đồng bộ và hiệu quả.

Kỹ sư MEP cũng thường phải cập nhật các công nghệ mới nhất để áp dụng vào dự án, từ đó cải thiện chất lượng và hiệu suất của hệ thống. Công việc này yêu cầu kỹ năng quản lý cùng sự tỉ mỉ, chính xác trong từng chi tiết nhỏ.

3.3. Kỹ sư cơ điện xử lý hồ sơ tại văn phòng

Doanh nghiệp tuyển dụng kỹ sư cơ điện làm việc tại văn phòng với nhiệm vụ chính là tập trung vào việc xử lý hồ sơ kỹ thuật, soạn thảo các tài liệu liên quan đến thiết kế và dự án. Họ phải đảm bảo rằng tất cả hồ sơ được cập nhật và lưu trữ một cách chính xác, đồng bộ.

Bên cạnh đó, họ còn hỗ trợ các bộ phận khác trong việc chuẩn bị báo cáo, thuyết trình, đảm bảo mọi thông tin được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và khả năng tổ chức tốt.

Tùy vào từng lĩnh vực, như xây dựng, sản xuất hay công nghệ thông tin, tin tuyển dụng kỹ sư cơ điện sẽ có những mô tả công việc khác nhau
Tùy vào từng lĩnh vực, như xây dựng, sản xuất hay công nghệ thông tin, tin tuyển dụng kỹ sư cơ điện sẽ có những mô tả công việc khác nhau

4. Khu vực tuyển dụng kỹ sư cơ điện nhiều

Nhu cầu tuyển kỹ sư cơ điện hiện nay rất cao, đặc biệt tập trung ở những khu vực phát triển cơ sở hạ tầng cũng như công nghiệp. Các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM hay Đà Nẵng đang dẫn đầu về số lượng việc làm nhờ quy mô kinh tế và sự đa dạng trong các dự án xây dựng. Dưới đây là một số khu vực điển hình:

4.1. Tuyển dụng việc làm kỹ sư cơ điện Hà Nội

Hà Nội, với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa của cả nước, luôn là một trong những địa điểm có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cơ điện lớn nhất. Các công ty lớn nhỏ tại đây đều cần đến nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh.

4.2. Tuyển dụng việc làm kỹ sư cơ điện TP. HCM

TP. HCM cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng dự án đầu tư nước ngoài, từ đó kéo theo nhu cầu lớn đối với vị trí kỹ sư cơ điện. Với hàng nghìn tin tuyển dụng được đăng tải mỗi tháng, thành phố này luôn cần các kỹ sư có kinh nghiệm làm việc trong những công trình lớn, từ tòa nhà cao tầng đến các nhà máy sản xuất công nghiệp hiện đại. Đây là cơ hội để ứng viên được phát triển trong môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

4.2. Tuyển dụng việc làm kỹ sư cơ điện Nghệ An

Nghệ An tuy không có số lượng tin tuyển dụng lớn như các thành phố lớn nhưng đây vẫn là khu vực có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp nặng hay những dự án xây dựng hạ tầng quy mô vừa và nhỏ. Các kỹ sư cơ điện tham gia vào những công trình quy mô này đòi hỏi phải có sự tỉ mỉ trong vận hành và bảo trì hệ thống.

4.3. Tuyển dụng việc làm kỹ sư cơ điện Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam, với tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng và ngành du lịch mạnh mẽ. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cơ điện tại đây tập trung vào một số dự án khu nghỉ dưỡng, khách sạn và khu đô thị thông minh. Hàng trăm cơ hội việc làm mỗi tháng đang chờ đợi các ứng viên muốn làm việc tại khu vực miền Trung.

4.4. Tuyển dụng việc làm kỹ sư cơ điện Quảng Ninh

Quảng Ninh nổi bật với ngành công nghiệp khai khoáng và phát triển du lịch cao cấp, kéo theo nhu cầu đáng kể về kỹ sư cơ điện. Tại đây, các kỹ sư thường được tuyển dụng để làm việc trong những khu công nghiệp, cảng biển và các dự án xây dựng khách sạn, resort lớn.

4.5. Tuyển dụng việc làm kỹ sư cơ điện Khánh Hòa

Khánh Hòa, với lợi thế phát triển du lịch và công nghiệp biển, đang trở thành điểm đến mới cho các kỹ sư cơ điện tiềm năng. Dù số lượng tin tuyển dụng không nhiều bằng các thành phố lớn nhưng đây vẫn là một cơ hội đáng trải nghiệm đối với những ai thật sự yêu thích ngành này.

Ngoài các khu vực trên, rất nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước cũng có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư cơ điện như Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh… Với sự phát triển đồng đều trên cả nước, ngành kỹ sư cơ điện tiếp tục là một trong những lĩnh vực có triển vọng lâu dài và bền vững.

Với sự phát triển đồng đều trên cả nước, ngành kỹ sư cơ điện tiếp tục là một trong những lĩnh vực có triển vọng lâu dài và bền vững
Với sự phát triển đồng đều trên cả nước, ngành kỹ sư cơ điện tiếp tục là một trong những lĩnh vực có triển vọng lâu dài và bền vững

5. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư cơ điện

Để đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn và vận hành hiệu quả trong công việc, ứng viên ứng tuyển vào vị trí kỹ sư cơ điện cần đáp ứng những điều kiện nhất định về trình độ, kỹ năng cũng như thái độ làm việc. Dưới đây là một số tiêu chí cần thiết:

  • Bằng cấp chuyên môn: Ứng viên phải có ít nhất bằng cử nhân chuyên ngành kỹ thuật điện hoặc cơ khí điện. Đây là nền tảng kiến thức cơ bản để hiểu và áp dụng các nguyên lý trong thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống cơ điện.

  • Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ điện là một điểm cộng lớn trong mắt nhà tuyển dụng kỹ sư cơ điện. Điều này giúp ứng viên hiểu rõ thực tế công việc, từ việc xử lý sự cố đến hoàn thiện một dự án phức tạp.

  • Hiểu biết về kỹ thuật điện cũng như các tiêu chuẩn an toàn: Việc nắm vững các tiêu chuẩn và quy trình sản xuất điện không chỉ đảm bảo chất lượng công việc mà còn giảm thiểu rủi ro trong khi vận hành hệ thống.

  • Kỹ năng làm việc nhóm và chịu áp lực cao: Kỹ sư cơ điện thường làm việc trong những dự án lớn với thời gian lâu dài, đòi hỏi khả năng phối hợp nhóm hiệu quả và duy trì hiệu suất cao trong điều kiện công việc căng thẳng.

  • Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác: Với đặc thù công việc di chuyển nhiều, sức khỏe tốt là một yếu tố bắt buộc đối với vị trí này. Việc linh hoạt nhận công tác ở các tỉnh giúp ứng viên thích nghi với nhiều dự án khác nhau.

  • Khả năng đọc và thiết kế bản vẽ: Kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế là công cụ không thể thiếu, giúp kỹ sư thực hiện chính xác các hạng mục liên quan và tối ưu hóa quy trình làm việc.

  • Kỹ năng quản lý, thuyết trình: Các kỹ năng này hỗ trợ trong việc tổ chức công việc, thuyết phục đối tác và nâng cao hiệu quả giao tiếp trong dự án.

  • Nhanh nhẹn và có trách nhiệm cao: Đây là những phẩm chất quan trọng giúp kỹ sư cơ điện vượt qua nhiều thách thức để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình.

Để ứng tuyển vị trí kỹ sư cơ điện, ứng viên cần đáp ứng các điều kiện nhất định về trình độ, kỹ năng cũng như thái độ làm việc
Để ứng tuyển vị trí kỹ sư cơ điện, ứng viên cần đáp ứng các điều kiện nhất định về trình độ, kỹ năng cũng như thái độ làm việc

Tuyển dụng kỹ sư cơ điện đang mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại những khu vực trọng điểm trên cả nước với mức lương cạnh tranh từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ mỗi tháng. Với nhu cầu tăng cao trong việc phát triển hạ tầng và công nghiệp, vị trí này sẽ luôn được săn đón bởi các doanh nghiệp lớn trong tương lai. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần thiết sẽ là chìa khóa giúp bạn thành công trong sự nghiệp.