Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 10 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - B56 Khu phố Bình Đức 2, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng, tiếp nhận nhu cầu, tư vấn khách hàng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty.

Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận thông tin khách hàng. Báo cáo kết quả bán hàng hàng tuần cho Quản lí kinh doanh.

Cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới đến khách hàng.

Hiểu rõ sản phẩm công ty đang phân phối, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Sẵn sàng đi công tác các tỉnh (Ưu tiên ứng viên có bằng B2)

Hỗ trợ phòng Marketing để xây dựng các chương trình tiếp thị, sự kiện online, offline.

Phối hợp cùng với bộ phận Kỹ thuật, Kế toán để tư vấn, chốt sales, duy trì và chăm sóc khách hàng.

Lập báo cáo kinh doanh định kỳ hàng tuần/tháng/quý/năm gởi Cấp quản lý thông qua phần mềm quản lý bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 23 tuổi đến 35 tuổi

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kỹ thuật điện hoặc các ngành nghề có liên quan

1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh.

Có kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống kinh doanh, phát triển thị trường và sản phẩm. - Có kinh nghiệm viết bài content Facebook, tạo clip quảng cáo là 1 lợi thế.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000đ – 20.000.000 (Gross)

Thưởng doanh số hàng tháng/quý/năm.

Phụ cấp ăn trưa các ngày làm việc

Phụ cấp đi công tác tỉnh.

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp theo năng lực không giới hạn

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và chuyên

12 Ngày phép hàng năm (Sau khi ký hợp đồng chính thức)

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng sinh nhật, Thưởng lễ tết ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tích Hợp Năng Lượng IED

