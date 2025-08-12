Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM HUỲNH GIA PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 51/3 đường Vĩnh Phú 22, khu phố Trung, Phường Bình Hòa, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

+ Liên hệ tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ ( sales & marketing )

+ Thực hiện công tác tìm kiếm, tư vấn, tiếp thị, chăm sóc khách hàng là công ty thi công nhà máy sản xuất thép, công ty sản xuất nội thất tủ bếp .....

+ Cập nhật thông tin, đánh giá đối thủ trên các phương diện: chương trình bán hàng, sản phẩm, giá chào cho các công ty sản xuất.

+ Tiếp nhận & tham gia xử lý khiếu nại của khách hàng nhằm đảm bảo các khiếu nại của khách hàng được thỏa mãn cao nhất.

+ Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh đối với tất cả các khách hàng Thực hiện bán hàng theo đúng quy trình, hoàn thành chỉ tiêu công ty đề ra. Mở rộng quan hệ khách hàng, phát triển khu vực được phân công phụ trách.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp trung cấp trở lên

+ Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn, bán hàng , chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

+ Ưu tiên nữ

+ Khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt, cởi mở, lịch thiệp, nhanh nhẹn, tự tin, trung thực, sáng tạo và linh hoạt trong công tác chăm sóc khách hàng.

+ Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SX TM HUỲNH GIA PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 6.000.000 - 9.000.000 /tháng + thưởng hoa hồng ( thoả thuận khi phỏng vấn )

- Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN ...

- Thưởng lợi nhuận cuối năm

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX TM HUỲNH GIA PHÁT

