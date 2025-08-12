Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội - Bình Dương ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng

Xử lí các công việc văn phòng tùy theo phân công

Hỗ trợ các phòng ban liên quan

Báo cáo cho cấp trên hằng ngày

Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học

Có tiếng Nhật từ N3-N1 (ưu tiên có tiếng anh tốt)

Có khả năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM

