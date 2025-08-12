Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Hà Nội
- Bình Dương ...và 1 địa điểm khác, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
Xử lí các công việc văn phòng tùy theo phân công
Hỗ trợ các phòng ban liên quan
Báo cáo cho cấp trên hằng ngày
Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học
Có tiếng Nhật từ N3-N1 (ưu tiên có tiếng anh tốt)
Có khả năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM
