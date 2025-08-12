Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Bình Chuẩn, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

Tiếp nhận, kiểm đếm và sắp xếp vật tư, hàng hóa tại kho dự án theo đúng quy định.

Xuất – nhập vật tư, hàng hóa theo yêu cầu và chứng từ được phê duyệt.

Theo dõi, ghi chép và cập nhật số liệu tồn kho hàng ngày.

Đảm bảo an toàn, trật tự và vệ sinh khu vực kho.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ tiến độ thi công dự án.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý dự án/kho.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, sức khỏe tốt, ưu tiên ứng viên sinh sống gần khu vực dự án.

Tốt nghiệp Trung cấp hoặc các trường dạy nghề trở lên chuyên ngành Kế toán hoặc có kinh nghiệm làm việc liên quan đến kho trước đó.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Có thể làm việc ngoài trời và sẵn sàng tăng ca khi cần thiết.

Làm việc tại kho vật tư của dự án (ưu tiên ứng viên nam sinh sống gần khu vực dự án).

Thời hạn hợp đồng ngắn hạn từ 3–5 tháng.

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, từ 7:00 – 17:00 (nghỉ trưa 2 tiếng).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo hợp đồng lao động ngắn hạn.

Được trang bị bảo hộ lao động theo quy định.

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ tối đa từ quản lý và đồng nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

