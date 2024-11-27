Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 16 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 268 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh (Tòa nhà Ngân Hàng ACB), Quận 5

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

- Màn hình sân khấu biểu diễn, pop-up store

- Lên ý tưởng và sản xuất video intro, trailer, video ads

- Chỉnh sửa cảnh quay video và bố cục đồ họa chuyển động

- Chi tiết trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm motion 2D

- Có kinh nghiệm sản xuất video sân khấu trình diễn

- Sử dụng thành thạo các công cụ motion / graphic

- Có khả năng thể hiện visual một cách sáng tạo và có độ hoàn thiện cao

- Giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc

* Ưu tiên

- Ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành design / motion design

- Ứng viên có thể làm motion với nhiều concept khác nhau

- Có khả năng biên tập video một cách tinh tế

- Yêu thích và quan tâm đến Kpop

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn.

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h (Thứ 2 - Thứ 6), nghỉ trưa 12h - 13h

** Ứng viên ứng tuyển bằng cách gửi CV (tiếng anh) và Portfolio video

***Lưu ý: Yêu cầu bắt buộc nộp Portfolio video (File mp4 hoặc link video. Các hồ sơ thiếu Portfolio sẽ tự động bị loại)

Công ty chỉ liên hệ với các ứng viên có hồ sơ phù hợp và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

Tại CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 16,000,000 VND - 25,000,000 VND (thoả thuận theo năng lực)

- Mức lương cạnh tranh, lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc

- Tổng lương lên đến 14-17 tháng lương/năm.

- Chế độ nghỉ phép hấp dẫn: phép năm, nghỉ phép du lịch cá nhân, nghỉ hiếu hỉ từ 15-22 ngày/năm

- Bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước + Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI.

- Công ty hỗ trợ tiền cơm trưa, phí gửi xe.

- Hỗ trợ đồ ăn nhẹ, thức uống, cafe trong suốt quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin