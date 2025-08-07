Tuyển Kỹ sư thiết kế Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, Tòa Charmvit Tower, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

- Khảo sát, thiết kế hệ thống PCCC (hệ thống chữa cháy + báo cháy) cho nhà xưởng công nghiệp theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam mới nhất về PCCC.

- Kết hợp với các bộ môn kiến trúc, kết cấu, cơ điện, để đưa ra phương án cấp phép thi công dự án (vách, cửa chống cháy, lối thoát nạn…), đảm bảo tiêu chuẩn thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC.

- Bóc tách khối lượng, lập dự toán hệ thống PCCC.

- Kiểm soát báo giá của thầu phụ và nhà cung cấp.

- Hỗ trợ giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng của các hạng mục PCCC đảm bảo đúng thiết kế và đúng hồ sơ mời thầu.

- Kiểm soát, hoàn thiện hồ sơ thiết kế thi công, hoàn công hạng mục hệ thống PCCC của thầu phụ theo tiêu chuẩn hiện hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

- Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, hoặc Kỹ sư cơ điện có chứng chỉ đào tạo của trường ĐHCS PCCC

- Đã có kinh nghiệm làm thực tế trong đơn vị thầu PCCC chuyên về nhà xưởng công nghiệp

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về thiết kế PCCC nhà xưởng công nghiệp

- Am hiểu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn PCCC hiện hành

- Thành thạo Autocad

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh hấp dẫn ( 16TR- 25TR)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tham gia các dự án lớn, có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước;

- Chế độ tăng lương, Thưởng lễ tết theo quy định của công ty, lương tháng 13

- Hưởng các chính sách phúc lợi công đoàn theo quy định của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK

