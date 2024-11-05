Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 9 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAVITA
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAVITA

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAVITA

Mức lương
9 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 254 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

- Nắm vững các thông tin về sản phẩm/dịch vụ/giải pháp mà công ty đang cung cấp
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm các khách hàng mới khách hàng tiềm năng
- Kết nối các bộ phận chuyên môn để tư vấn các giải pháp tối ưu cho khách hàng
- Chạy các chương trình Maketing, khuyến mại, tuyên truyền phổ biến sản phẩm
- Lập báo cáo và kế hoạch phát triển thị trường.
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn thực hiên cho đến khi hết thúc đơn hàng/dự án
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo
- Báo cáo trực tiếp cho người quản lý trực tiếp, Giám đốc
- Tuân thủ quy định về chế độ báo cáo ngày/tuần/tháng/quý/năm theo đúng yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, các chuyên ngành kinh tế là một lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng xử lý số liệu
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập, làm việc nhóm
- Năng động, ham học hỏi
- Biết lắng nghe
- Có kinh nghiệm ≥ 1 năm công việc bán hàng
- Ưu tiên ngoại hình và có kinh nghiệm làm về lĩnh vực Maketing, sales
- Nhanh nhẹn, tháo vát, tư duy sáng tạo.
- Khả năng giao tiếp tốt, phân tích và khả năng ứng biến, thích ứng trong công việc
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
Tương tác tốt với đồng nghiệp, khách hàng
Có sức khỏe tốt, nhiệt tình trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAVITA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo nghiệp vụ để hỗ trợ cho công việc
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, BHYT, BHXH, lương tháng 13, nghỉ phép, lễ tết theo quy định..."

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAVITA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAVITA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAVITA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 254 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

