Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Mức lương
9 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: LingLong Miền Nam, 118 Đường Số 2, Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 9 - 30 Triệu
Trực Page, chốt đơn khách hàng ở Fanpage và các phiên Livestream
Tìm kiếm khách hàng ở Facebook, TikTok, sàn thương mại điện tử
Livestream trên Facebook và TikTok để tư vấn, giới thiệu sản phẩm
Phát triển khách hàng Cộng tác viên và Đại Lí
Chăm sóc các khách hàng cũ công ty đã cung cấp để tạo doanh thu tiếp tục
Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 20-28
Không yêu cầu kinh nghiệm hoặc đã từng kinh doanh online.
Cần có laptop và xe máy
Năng động, sáng tạo, đam mê kinh doanh.
Biết livestream là lợi thế
Không yêu cầu kinh nghiệm hoặc đã từng kinh doanh online.
Cần có laptop và xe máy
Năng động, sáng tạo, đam mê kinh doanh.
Biết livestream là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập gồm: Lương cơ bản 8.000.000 + Hoa Hồng. Thu nhập > 10 triệu/ tháng
Được hỗ trợ data khách hàng cũ để chăm sóc
Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng kinh doanh chuyên nghiệp
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định
Được đi du lịch, teambuilding, tiệc công ty hằng năm
LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN RÕ RÀNG LÊN TRƯỞNG NHÓM, TRƯỞNG PHÒNG, GIÁM ĐỐC KINH DOANH
Được hỗ trợ data khách hàng cũ để chăm sóc
Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng kinh doanh chuyên nghiệp
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định
Được đi du lịch, teambuilding, tiệc công ty hằng năm
LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN RÕ RÀNG LÊN TRƯỞNG NHÓM, TRƯỞNG PHÒNG, GIÁM ĐỐC KINH DOANH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI