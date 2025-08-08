Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu

Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH

Phát triển thị trường

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH

Mức lương
9 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: LingLong Miền Nam, 118 Đường Số 2, Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

Trực Page, chốt đơn khách hàng ở Fanpage và các phiên Livestream
Tìm kiếm khách hàng ở Facebook, TikTok, sàn thương mại điện tử
Livestream trên Facebook và TikTok để tư vấn, giới thiệu sản phẩm
Phát triển khách hàng Cộng tác viên và Đại Lí
Chăm sóc các khách hàng cũ công ty đã cung cấp để tạo doanh thu tiếp tục

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 20-28
Không yêu cầu kinh nghiệm hoặc đã từng kinh doanh online.
Cần có laptop và xe máy
Năng động, sáng tạo, đam mê kinh doanh.
Biết livestream là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương cơ bản 8.000.000 + Hoa Hồng. Thu nhập > 10 triệu/ tháng
Được hỗ trợ data khách hàng cũ để chăm sóc
Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng kinh doanh chuyên nghiệp
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định
Được đi du lịch, teambuilding, tiệc công ty hằng năm
LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN RÕ RÀNG LÊN TRƯỞNG NHÓM, TRƯỞNG PHÒNG, GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH

CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 67 Trần Đại Nghĩa, Khu Phố 3, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tây Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phat-trien-thi-truong-thu-nhap-9-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job365496
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Thái Nguyên Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn JHL Việt Nam
Tuyển Phát triển thị trường Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Tập đoàn JHL Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Thái Nguyên Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SUNWAH HÀ NỘI
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn JHL Việt Nam
Tuyển Phát triển thị trường Tập đoàn JHL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Tập đoàn JHL Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RABILOO
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH RABILOO
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH GOMAX SPORTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH GOMAX SPORTS
10 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vietsoftpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM STARMED
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ATA VIỆT NAM
Trên 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Mistine Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty TNHH Mistine Việt Nam
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP DỊCH VỤ NHÂN LỰC TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP DỊCH VỤ NHÂN LỰC TOÀN CẦU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công Ty TNHH Thiên An Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiên An Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Hộ kinh doanh Lamp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Hộ kinh doanh Lamp
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH ASPIRE SOFT TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH ASPIRE SOFT TECH
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI MINH SANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM WAKAMONO
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH
9 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MÃ TỐC LOGISTICS
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN CÔNG LUẬN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm