Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu

Mức lương 9 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: LingLong Miền Nam, 118 Đường Số 2, Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

Trực Page, chốt đơn khách hàng ở Fanpage và các phiên Livestream

Tìm kiếm khách hàng ở Facebook, TikTok, sàn thương mại điện tử

Livestream trên Facebook và TikTok để tư vấn, giới thiệu sản phẩm

Phát triển khách hàng Cộng tác viên và Đại Lí

Chăm sóc các khách hàng cũ công ty đã cung cấp để tạo doanh thu tiếp tục

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 20-28

Không yêu cầu kinh nghiệm hoặc đã từng kinh doanh online.

Cần có laptop và xe máy

Năng động, sáng tạo, đam mê kinh doanh.

Biết livestream là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương cơ bản 8.000.000 + Hoa Hồng. Thu nhập > 10 triệu/ tháng

Được hỗ trợ data khách hàng cũ để chăm sóc

Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng kinh doanh chuyên nghiệp

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ theo quy định

Được đi du lịch, teambuilding, tiệc công ty hằng năm

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN RÕ RÀNG LÊN TRƯỞNG NHÓM, TRƯỞNG PHÒNG, GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH SONG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.