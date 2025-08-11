Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu

Mức lương 9 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Quận 11, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

Liên hệ, trao đổi với Khách hàng theo thông tin công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm sữa. Tùy vào loại sữa mà sẽ tiếp cận các nhóm khách hàng như: Người lớn tuổi, Bà bầu hay Các Bà mẹ muốn mua sữa cho trẻ nhỏ.

Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng.

Đảm bảo chỉ tiêu theo ngày/ tuần/ tháng.

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 18 - 40 tuổi

Tối thiểu cần có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, telesales, chăm sóc khách hàng, call center, tổng đài viên, sale, kinh doanh..... Nếu không có kinh nghiệm cần phải lanh, giao tiếp tốt và có đam mêm kiếm tiền và tư vấn.

Giọng nói rõ ràng, lưu loát, tự tin, dễ nghe, lanh lẹ, không nói ngọng lấp, đặc giọng địa phương, vùng miền.

Chịu khó, chịu làm, chăm chỉ.

Có định hướng mục tiêu công việc rõ ràng, mục tiêu thu nhập (kiếm tiền).

Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6.750.000 - 7.000.000 VND, lương cố định, không bị trừ, THU NHẬP: 9,000,000 - 30,000,000 VND/Tháng.

Thưởng theo hiệu quả công việc: lên đến 28,000,000 VND

Trong 2 tháng thử việc, nhận full 100% lương cứng và hoa hồng (nếu có), được tính lương từ ngày training đầu tiên.

Bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN).

Bảo hiểm tai nạn 24/7.

Lương tháng 13.

14 ngày phép/năm.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, hiện đại (Cung cấp đầy đủ thiết bị công cụ làm việc: điện thoại, máy tính, tai nghe. Có khu vực pantry, đầy đủ tiện ích khác: lò vi sóng, tủ lạnh, quầy nước, cà phê...., văn phòng làm việc hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế)

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, được đào tạo chuyên sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM

