Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, TP. Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý rủi ro và kiểm tra thiết kế model
2. Đối ứng với việc chạy model phát triển và phân tích/ cải tiến issue
3. Tối ưu hóa quy trình công đoạn module của model mới
4. Đưa ra điều kiện tối ưu công đoạn cho từng công đoạn model và đảm bảo chức năng của công đoạn
5. Phân tích nguyên nhân/ đưa ra giải pháp/ đánh giá cho từng issue của model phát triển
6. Đảm bảo mục tiêu hiệu suất từ khi phát triển đến sản xuất hàng loạt
7. Kiểm tra tính sản xuất hàng loạt của Model phát triển

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Có kiến thức cơ bản về chất lượng, phát triển, công đoạn, sản xuất
2. Hiểu biết về quy trình phát triển và công đoạn module LCD
3. Có thể đi công tác nước ngoài (Hàn/Trung)
4. Có kinh nghiệm về quy trình phát triển sản phẩm
5. Có thể sử dụng phân tích Tool / System / Program (CAD, Minitab, MS Office)
6. Sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành về công nghệ
7. Có khả năng giao tiếp trong công việc bằng tiếng Hàn hoặc Anh

Tại Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, TP. Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

