Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 350 - 450 USD

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM

Mức lương
350 - 450 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô CN5.2D, Khu hóa chất và hóa dầu, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 350 - 450 USD

Kiểm soát quy trình kiểm tra và người vận hành
* Kiểm soát thiết bị kiểm tra
* Đào tạo người vận hành
* Lập báo cáo kiểm tra
* Ban hành và sửa đổi quy trình/tài liệu kiểm tra.
* Xem xét ý tưởng cải tiến về công việc kiểm tra

Với Mức Lương 350 - 450 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nữ
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí QA/QC tại Công ty FDI.
- Am hiểu về thiết bị đo lường và ưu tiên biết hệ thống chất lượng ISO 9001:2015 hoặc IATF 16949.
- Giao tiếp tiếng Anh tốt, MS office thành thạo, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN5.2D, khu hoá chất và hoá dầu, khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

