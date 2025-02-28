Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: KCN vsip, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên
Thiết kế và phát triển nội dung đào tạo, bao gồm tài liệu, bài giảng, bài tập thực hành.
Cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn liên quan đến lĩnh vực sản xuất.
Quản lý tài liệu và hồ sơ đào tạo.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc triển khai các chương trình đào tạo.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng đào tạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên
Tiếng Trung 4 kỹ năng
kỹ năng máy tính tốt
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
1 tháng được nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không
