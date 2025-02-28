Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN vsip, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên

Thiết kế và phát triển nội dung đào tạo, bao gồm tài liệu, bài giảng, bài tập thực hành.

Cập nhật kiến thức và kỹ năng chuyên môn liên quan đến lĩnh vực sản xuất.

Quản lý tài liệu và hồ sơ đào tạo.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc triển khai các chương trình đào tạo.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên

Tiếng Trung 4 kỹ năng

kỹ năng máy tính tốt

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

1 tháng được nghỉ 2 thứ 7 và 4 chủ nhật

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các chương trình đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Chính Xác Eva Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.