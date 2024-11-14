Tuyển Chuyên Viên Đầu Tư Dự Án thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Chuyên Viên Đầu Tư Dự Án thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và xúc tiến đầu tư hạ tầng viễn thông cho các dự án: Chung cư, tòa nhà văn phòng, khu đô thị, khu công nghiệp, khách sạn, resort và các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú...
Đàm phán, thương lượng và tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư/Ban quản lý/Ban quản trị các tòa nhà Building để đầu tư hạ tầng sẵn sàng cho việc khai thác các Dịch vụ viễn thông của FPT (Intertnet, Truyền hình FPT, thuê kênh viễn thông, Camera, Smart City, Smart Home, phần mềm quản lý Khách sạn, các Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp....).
Duy trì và phát triển mối quan hệ với các đối tác và các bên liên quan.
Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan, hoàn thiện các thủ tục cần thiết nhằm cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và đảm bảo duy trì quá trình triển khai bán hàng của FPT Telecom tại các dự án.
Thực hiện các công tác báo cáo, đào tạo và các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Phối hợp các bộ phận liên quan xử lý các vấn đề (nếu có) trong quá trình vận hành và triển khai của các dự án thuộc đơn vị quản lý.
Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại Học, các chuyên ngành Viễn thông, CNTT, Kinh tế, Tài chính...
Có kinh nghiệm ở một trong những lĩnh vực như đầu tư, triển khai hạ tầng viễn thông, thầu xây dựng là một lợi thế.
Có kiến thức về mô hình hạ tầng, thiết bị kết nối viễn thông; biết đọc hiểu bản vẽ thiết kế xây dựng và kỹ thuật là một lợi thế
Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Khả năng phối hợp làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt, có thể đi công tác.
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (12 - 15tr + KPIs).
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH...
Phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care dành cho việc khám và chữa bệnh nội, ngoại trú.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. năng động và trẻ trung.
Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn: Tân binh hội nhập, nghỉ mát, teambuilding, thi Trạng, hội Làng, CLB thể thao/văn nghệ/ thiện nguyện...
Được tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, phát triển kỹ năng của công ty.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Cán bộ quản lý của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

