Tuyển Chuyên Viên Digital Marketing thu nhập 12 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG
- Hồ Chí Minh: Tầng 6, Victory Tower, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Xây dựng kế hoạch, quản lý ngân sách quảng cáo trên các nền tảng Google, Social: Facebook, Tiktok... và qua các kênh đối tác.
Quản trị và vận hành hệ thống Auto marketing và các công cụ, nền tảng tích hợp (CRM; Email...)
Tối ưu SEO (Onpage & Offpage); Website và mobile, Social...
Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và thực hiện nội dung chuẩn SEO cho website.
Nghiên cứu và xây dựng bộ từ khóa SEO cho sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Lên kế hoạch và triển khai link building cho sản phẩm/ dịch vụ của công ty.
Quản lý và vận hành các công cụ theo dõi và phân tích website
Thống kê, báo cáo về số liệu
Các công việc khác trong phạm vi theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên, chuyên ngành marketing hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing
Đảm nhận chạy Ads, SEO Onpage và Offpage
Có khả năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm và tinh thần hợp tác nhóm
Có kinh nghiệm thực hiện về lĩnh vực công nghệ, ứng dụng.
Thành thạo các công cụ theo dõi, phân tích website, SEO,..
Tích cực chủ động trong công việc.
Biết sử dụng các tool và AI là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12,000,000 - 17,000,000 VND/tháng (Có thể thương lương)
12,000,000 - 17,000,000
Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần, phí gửi xe
Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị phục vụ cho công việc
Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo Pháp luật quy định
Nghỉ lễ theo qui định, thử việc có phép năm, 12 ngày phép/năm
Thưởng lễ/trái cây hàng tuần/đồ ăn nhẹ hàng ngày/tiệc công ty/teambuilding
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 9:00-18:00 (nghỉ trưa 1,5 tiếng), Thứ bảy làm việc cách tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG
