Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Dù bạn là người yêu thích thách thức với KPIs kinh doanh & tăng tốc thu nhập, hay mong muốn phát triển bền vững tại các vị trí chăm sóc khách hàng
– VPBank đều có cơ hội dành cho bạn!
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
✨Sinh viên năm cuối/mới tốt nghiệp/ hoặc bạn có
✨ Một số vị trí không yêu cầu kinh nghiệm, cơ hội cho người mới bắt đầu
✨ Yêu thích lĩnh vực tài chính – ngân hàng & mong muốn có lộ trình đào tạo thành Best seller trên thị trường
✨ Mong muốn tìm kiếm một môi trường phát triển lâu dài, có định hướng rõ ràng
Những quyền lợi dành cho Bạn khi ứng tuyển:
✅ Thu nhập CỰC hấp dẫn - lương cứng cạnh tranh
✅ Lộ trình thăng tiến được đánh giá định kỳ 6 tháng/lần
✅ Sản phẩm đa dạng, cơ chế dễ tiếp cận khách hàng
✅ NHÂN 3 cơ hội apply - Bạn có thể Ứng tuyển cùng lúc 3 vị trí khác nhau (KHCN, KHDN, Dịch vụ khách hàng...)
Tại VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
