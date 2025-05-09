Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Dù bạn là người yêu thích thách thức với KPIs kinh doanh & tăng tốc thu nhập, hay mong muốn phát triển bền vững tại các vị trí chăm sóc khách hàng

– VPBank đều có cơ hội dành cho bạn!

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✨Sinh viên năm cuối/mới tốt nghiệp/ hoặc bạn có

✨ Một số vị trí không yêu cầu kinh nghiệm, cơ hội cho người mới bắt đầu

✨ Yêu thích lĩnh vực tài chính – ngân hàng & mong muốn có lộ trình đào tạo thành Best seller trên thị trường

✨ Mong muốn tìm kiếm một môi trường phát triển lâu dài, có định hướng rõ ràng

Những quyền lợi dành cho Bạn khi ứng tuyển:

✅ Thu nhập CỰC hấp dẫn - lương cứng cạnh tranh

✅ Lộ trình thăng tiến được đánh giá định kỳ 6 tháng/lần

✅ Sản phẩm đa dạng, cơ chế dễ tiếp cận khách hàng

✅ NHÂN 3 cơ hội apply - Bạn có thể Ứng tuyển cùng lúc 3 vị trí khác nhau (KHCN, KHDN, Dịch vụ khách hàng...)

Tại VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/

