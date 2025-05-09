Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Lyan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại Lyan
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 407/4 Sư Vạn Hạnh, Phường 12,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tư vấn sản phẩm tại cửa hàng và online (qua Facebook, Zalo, TikTok)
Chốt đơn, soạn hàng, theo dõi đơn hàng, chắm sóc sau mua
Hỗ trợ livestream bán hàng hoặc quay clip ngắn (nếu cần)
Quản lý hàng hóa, kiểm kê kho định kỳ
Cập nhật kiến thức sản phẩm và kỹ năng tư vấn
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, Nữ từ 22–35 tuổi, ngoại hình gọn gàng, nhanh nhẹn
Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế
Ưu tiên biết sử dụng Facebook, Zalo, Shopee và các phần mềm bán hàng suno, nobita,...
Trung thực, có trách nhiệm, chủ động trong công việc
Thái độ tích cực, ham học hỏi, mong muốn gắn bó lâu dài
Tại Công ty TNHH Thương mại Lyan Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 6 - 10 triệu / tháng
Được đào tạo kỹ năng bán hàng và sản phẩm ngành làm đẹp
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được hỗ trợ hết mình
Cơ hội thăng tiến: Tư vấn viên cao cấp – Trưởng nhóm bán hàng
Thưởng theo hiệu suất + lương tháng 13 + chế độ BHXH đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Lyan
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
