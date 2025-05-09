Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Lyan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 407/4 Sư Vạn Hạnh, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tư vấn sản phẩm tại cửa hàng và online (qua Facebook, Zalo, TikTok)

Chốt đơn, soạn hàng, theo dõi đơn hàng, chắm sóc sau mua

Hỗ trợ livestream bán hàng hoặc quay clip ngắn (nếu cần)

Quản lý hàng hóa, kiểm kê kho định kỳ

Cập nhật kiến thức sản phẩm và kỹ năng tư vấn

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ từ 22–35 tuổi, ngoại hình gọn gàng, nhanh nhẹn

Có kinh nghiệm bán hàng là lợi thế

Ưu tiên biết sử dụng Facebook, Zalo, Shopee và các phần mềm bán hàng suno, nobita,...

Trung thực, có trách nhiệm, chủ động trong công việc

Thái độ tích cực, ham học hỏi, mong muốn gắn bó lâu dài

Tại Công ty TNHH Thương mại Lyan Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 6 - 10 triệu / tháng

Được đào tạo kỹ năng bán hàng và sản phẩm ngành làm đẹp

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được hỗ trợ hết mình

Cơ hội thăng tiến: Tư vấn viên cao cấp – Trưởng nhóm bán hàng

Thưởng theo hiệu suất + lương tháng 13 + chế độ BHXH đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Lyan

