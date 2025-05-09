Tuyển Trưởng phòng Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

• Chịu trách nhiệm mở rộng và đàm phán thuê các kênh truyền thông của công ty như thang máy, siêu thị, sân bay… trên toàn quốc.

• Đảm bảo việc thực thi chiến lược phát triển của công ty, nâng cao hiệu quả quản lý bộ phận Phát triển Truyền thông.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Chiến lược: Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược phát triển trung – dài hạn của công ty.

2. Quản lý:

• Quản lý toàn diện bộ phận Phát triển Truyền thông, bao gồm lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực và quản lý đội ngũ.

• Lãnh đạo và quản lý đội ngũ nhân viên trong nhóm, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu công việc.

• Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên trong bộ phận.

• Đào tạo đội ngũ nòng cốt và xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự kế cận.

• Thiết lập quy trình và cơ chế quản lý chuyên nghiệp, hệ thống, hiệu quả.

3. Phát triển thị trường:

• Phụ trách làm việc với các đối tác tại các tòa nhà chung cư, văn phòng, siêu thị... để ký kết/gia hạn hợp đồng khai thác lắp đặt màn hình quảng cáo.