Tuyển Trưởng phòng Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trưởng phòng Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Navigos Search

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại Navigos Search

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: District 1, HCMC

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
• Chịu trách nhiệm mở rộng và đàm phán thuê các kênh truyền thông của công ty như thang máy, siêu thị, sân bay… trên toàn quốc.
• Đảm bảo việc thực thi chiến lược phát triển của công ty, nâng cao hiệu quả quản lý bộ phận Phát triển Truyền thông.
TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Chiến lược: Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược phát triển trung – dài hạn của công ty.
2. Quản lý:
• Quản lý toàn diện bộ phận Phát triển Truyền thông, bao gồm lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực và quản lý đội ngũ.
• Lãnh đạo và quản lý đội ngũ nhân viên trong nhóm, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu công việc.
• Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên trong bộ phận.
• Đào tạo đội ngũ nòng cốt và xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự kế cận.
• Thiết lập quy trình và cơ chế quản lý chuyên nghiệp, hệ thống, hiệu quả.
3. Phát triển thị trường:
• Phụ trách làm việc với các đối tác tại các tòa nhà chung cư, văn phòng, siêu thị... để ký kết/gia hạn hợp đồng khai thác lắp đặt màn hình quảng cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

