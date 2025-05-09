Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ MOOV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MOOVTEK mục tiêu dẫn đầu trong công nghệ vận tải, và đổi mới trong lĩnh vực di chuyển. Chúng tôi cố gắng cung cấp các giải pháp vận chuyển thông minh, an toàn và thuận tiện phục vụ nhu cầu hàng ngày. Để tiếp tục mở rộng năng lực kinh doanh của mình, chúng tôi đang tìm kiếm một Nhân Viên Điều Phối Vận Tải & Quản Lý Đối Tác có kỹ năng vững vàng để giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu đầy thách thức tiếp theo. Rất vinh hạnh và vui mừng nếu có bạn tham gia vào đội ngũ của chúng tôi - Một đội ngũ trẻ đầy nhiệt huyết và phấn đấu vì mục tiêu chung!

MOOVTEK

Nhân Viên Điều Phối Vận Tải & Quản Lý Đối Tác

Mô tả công việc:

● Đảm bảo các chỉ số vận hành: kế hoạch các chuyến xe, tỷ lệ hoàn thành/ huỷ chuyến và tính đúng giờ

● Phụ trách báo cáo trực tiếp chỉ số vận hành hàng tuần và hàng tháng

● Kiểm tra và đánh giá chất lượng tài xế và hạn chế vi phạm của tài xế.

● Quản lý các vendor cung cấp dịch vụ di chuyển của MOOVTEK

● Xây dựng báo giá & tính giá cước vận tải cho các chuyến xe. Hỗ trợ trong việc đàm phán giá, soạn thảo hợp đồng.

● Thực hiện các báo cáo, phân tích các chỉ số (KPI), hiệu suất hoạt động hàng ngày và đề xuất giải pháp cải thiện vận hành

● Theo dõi hệ thống vận tải cho các ngày bình thường và cao điểm.

● Tìm hiểu và báo cáo nguyên nhân gốc rễ của các sai sót trong vận hành. Chủ động cung cấp, chia sẻ những thông tin mang tính thực tế, thực tiễn trong quản lý vận hành và đội ngũ tài xế, giúp các cấp tối ưu hóa hoạt động.