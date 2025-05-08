Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI Ô TÔ ĐIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350/1C Quốc Lộ 1A, KP.1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc

- Quản lý và giám sát các hoạt động kế toán tài chính và kế toán tổng hợp

- Hỗ trợ Ban giám đốc trong các quyết định tài chính chiến lược

- Tối ưu hóa quy trình kế toán và nâng cao hiệu quả công việc

1. Quản lý các nghiệp vụ tài chính:

- Hướng dẫn, giám sát và kiểm tra các nghiệp vụ tài chính của công ty, đảm bảo tất cả các giao dịch tài chính được ghi nhận đầy đủ và đúng quy định.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm), đảm bảo số liệu chính xác, minh bạch và tuân thủ các quy định pháp lý.

2. Quản lý thuế và các nghĩa vụ tài chính:

- Đảm bảo kê khai và nộp thuế đúng hạn các loại thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.

- Kiểm soát công nợ.

3. Quản lý tài sản:

- Kiểm kê tài sản cố định, quản lý tài sản công ty, thực hiện khấu hao tài sản và xử lý các vấn đề liên quan đến tài sản.

4. Tổng hợp số liệu kế toán:

- Chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu từ các bộ phận khác để lập báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.

5. Lập báo cáo quản trị:

- Cung cấp báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo quản trị cho Ban giám đốc.

6. Đối chiếu, kiểm tra số liệu:

- Đảm bảo các số liệu từ các bộ phận kế toán chi tiết khớp đúng và chính xác..

7. Quản lý quy trình kế toán theo phần mềm MISA:

- Đề xuất và thực hiện các cải tiến quy trình kế toán nội bộ.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan. Có chứng chỉ kế toán trưởng hoặc các chứng chỉ chuyên môn khác (ACCA, CPA, CFA...) là một lợi thế.

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 2-5 năm kinh nghiệm làm kế toán, trong đó có ít nhất 3 năm ở vị trí kế toán trưởng hoặc các vị trí quản lý kế toán tương đương.

- Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết sâu rộng về các chuẩn mực kế toán, luật thuế, quy định tài chính, và các quy trình kế toán trong doanh nghiệp.

- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán: Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, SAP, QuickBooks hoặc phần mềm kế toán khác, cùng với kỹ năng sử dụng Microsoft Office (đặc biệt là Excel).

- Kỹ năng quản lý: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ, đào tạo và hướng dẫn nhân viên kế toán.

- Kỹ năng phân tích và tư vấn: Khả năng phân tích tài chính, đưa ra các báo cáo quản trị và tư vấn cho Ban giám đốc về các chiến lược tài chính.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Có khả năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác trong công ty.

Được Hưởng Những Gì

- Quản lý toàn bộ hoạt động của công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

- Lương: 15tr -> 20tr (có thể thỏa thuận)

- Bao cơm trưa tại văn phòng

- Có phòng nghỉ trưa riêng cho Nhân Viên

- Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển

