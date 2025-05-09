Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Lá Trà Ngon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 45 đường số 11 quận thủ đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và thực hiện các cuộc gọi chào hàng với khách hàng tiềm năng

Đặt lịch hẹn với khách hàng.

Gặp khách hàng để tư vấn về sản phẩm.

Giới thiệu cách sử dụng sản phẩm cho khách hàng mới.

Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Phối hợp với các nhân viên khác để đảm bảo sản phẩm có sẵn trong cửa hàng.

Gặp gỡ các đối tác bán lẻ.

Hợp tác với bộ phận marketing để phát triển các chiến lược bán hàng mới.

Lập báo cáo theo tuần, tháng.

Báo cáo công việc hàng tuần/tháng/quý với cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết về sản phẩm.

Kiến thức về các nền tảng bán hàng.

Tin học văn phòng.

Thuyết phục, thương lượng.

Chăm sóc khách hàng.

Lập kế hoạch.

Giao tiếp, lắng nghe.

Đặt câu hỏi.

Giải quyết vấn đề.

Quản lý thời gian.

Làm việc nhóm.

Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Lá Trà Ngon Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: (trao đổi khi phỏng vấn)

Lương thưởng phù hợp với năng lực bao gồm: thưởng doanh số tháng, doanh số quý, doanh số năm

Phụ cấp, hỗ trợ điện thoại Được tiếp xúc, trải nghiệm tại các vùng nguyên liệu, nhà máy sản xuất nông sản, trà, cà phê quy mô, hiện đại.

Tăng lương định kì theo năng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Lá Trà Ngon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.