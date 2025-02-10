Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VIB khu vực Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

Mục đích công việc:
Phát triển và quản lý danh mục KHDN mới nhằm khai thác tối đa cơ hội tăng doanh thu từ việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ của Khối KHDN đồng thời đảm bảo kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Trách nhiệm:
Chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và quản trị mối quan hệ khách hàng để khai thác tối đa cơ hội kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng của Khối KHDN tại từng thời kỳ;
Đánh giá, trực tiếp thẩm định, lập tờ trình và hoàn thiện hồ sơ tín dụng trình phê duyệt theo phân cấp thẩm quyền và quy định của VIB đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững;
Quản trị rủi ro của danh mục khách hàng đang quản lý, chịu trách nhiệm trực tiếp về nợ quá hạn, NPL của danh mục khách hàng đang quản lý;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 288A An Dương Vương, Phường 4, Quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

