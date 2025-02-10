Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Mục đích công việc:

Phát triển và quản lý danh mục KHDN mới nhằm khai thác tối đa cơ hội tăng doanh thu từ việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ của Khối KHDN đồng thời đảm bảo kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Trách nhiệm:

Chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và quản trị mối quan hệ khách hàng để khai thác tối đa cơ hội kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng của Khối KHDN tại từng thời kỳ;

Đánh giá, trực tiếp thẩm định, lập tờ trình và hoàn thiện hồ sơ tín dụng trình phê duyệt theo phân cấp thẩm quyền và quy định của VIB đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững;

Quản trị rủi ro của danh mục khách hàng đang quản lý, chịu trách nhiệm trực tiếp về nợ quá hạn, NPL của danh mục khách hàng đang quản lý;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.