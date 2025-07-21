Tuyển Trợ lý giám đốc NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

- Chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển mạng lưới Cộng tác viên và triển khai bán các sản phẩm Thẻ tín dụng, các Sản phẩm khác của Ngân hàng theo từng thời kỳ, thông qua mạng lưới cộng tác viên trực thuộc để đạt được mục tiêu kỳ vọng.

- Xây dựng chiến lược phát triển mạng lưới CTV:

+ Lập kế hoạch chiến lược phát triển mạng lưới CTV dựa trên mục tiêu kinh doanh của ngân hàng

+ Phân tích thị trường để xác định các khu vực tiềm năng và đối tượng CTV phù hợp.

+ Đề xuất các chính sách, chương trình khuyến khích và hỗ trợ CTV.

- Tuyển chọn và đào tạo CTV:

+ Tổ chức các chương trình tuyển chọn CTV đảm bảo chất lượng và phù hợp với tiêu chí ngân hàng.

+ Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm và quy trình nghiệp vụ cho CTV.

+ Giám sát và đánh giá chất lượng hoạt động của CTV.

- Quản lý và phát triển mạng lưới CTV:

+ Xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả để theo dõi, đánh giá và hỗ trợ hoạt động của CTV

+ Đảm bảo sự gắn kết và động lực làm việc của mạng lưới CTV thông qua các chương trình khen thưởng động viên

+ Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến CTV, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nội quy ngânhàng.

- Phối hợp liên phòng ban: