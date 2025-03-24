Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG -Chi nhánh Bình Dương - PGD Thuận An làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tầng 2, Số A1.03 - A1.04, Khu nhà ở Thương mại Phú Hồng Phát, Đường 22 Tháng 12, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ Ngân hàng TPBank như Cho vay, huy động, tài khoản, chuyển tiền quốc tế, bảo lãnh,…

Chăm sóc Khách hàng hiện hữu tại đơn vị

Tham gia các hoạt động của đơn vị và hệ thống

Kết nối giữa các Phòng ban tại đơn vị và các đơn vị khác

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Khối chuyên ngành kinh tế

Đã có kinh nghiệm làm ngân hàng trên 1 năm

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Có mục tiêu nghề nghiệp

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương cứng 15-25 triệu/tháng (tùy kinh nghiệm)

Thưởng NSLĐ: 15-25 triệu/tháng (theo hiệu suất)

Thưởng các ngày lễ, tết trong năm

Môi trường làm việc thân thiên, và nhiều cơ hội thăng tiến

Ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động

