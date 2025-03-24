Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG -Chi nhánh Bình Dương - PGD Thuận An làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 40 Triệu

Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG -Chi nhánh Bình Dương - PGD Thuận An làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 40 Triệu

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG -Chi nhánh Bình Dương - PGD Thuận An
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG -Chi nhánh Bình Dương - PGD Thuận An

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG -Chi nhánh Bình Dương - PGD Thuận An

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Tầng 2, Số A1.03

- A1.04, Khu nhà ở Thương mại Phú Hồng Phát, Đường 22 Tháng 12, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ Ngân hàng TPBank như Cho vay, huy động, tài khoản, chuyển tiền quốc tế, bảo lãnh,…
Chăm sóc Khách hàng hiện hữu tại đơn vị
Tham gia các hoạt động của đơn vị và hệ thống
Kết nối giữa các Phòng ban tại đơn vị và các đơn vị khác

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Khối chuyên ngành kinh tế
Đã có kinh nghiệm làm ngân hàng trên 1 năm
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Có mục tiêu nghề nghiệp

Tại NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG -Chi nhánh Bình Dương - PGD Thuận An Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng 15-25 triệu/tháng (tùy kinh nghiệm)
Thưởng NSLĐ: 15-25 triệu/tháng (theo hiệu suất)
Thưởng các ngày lễ, tết trong năm
Môi trường làm việc thân thiên, và nhiều cơ hội thăng tiến
Ký hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG -Chi nhánh Bình Dương - PGD Thuận An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG -Chi nhánh Bình Dương - PGD Thuận An

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG -Chi nhánh Bình Dương - PGD Thuận An

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số A1.03-A1.04, Khu nhà ở Thương mại Phú Hồng Phát, Đường 22 Tháng 12, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-khach-hang-doanh-nghiep-thu-nhap-25-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job340482
