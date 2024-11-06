Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Ba Đình ...và 13 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm đại lý, cửa hàng, khách hàng có nhu cầu về sản phẩm linh kiện, phụ kiện điện thoại
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ, thông tin khuyến mãi, thông tin sản phẩm
Lên đơn hàng, phát triển doanh số bán hàng
Chốt công nợ khách hàng
Hỗ trợ khách hàng các sản phẩm mới
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm thị trường tối thiểu 1 năm
Có Kiến thức về sản phẩm phụ kiện điện thoại là lợi thế
Nam độ tuổi 18-35 tuổi
Có Kiến thức về sản phẩm phụ kiện điện thoại là lợi thế
Nam độ tuổi 18-35 tuổi
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng % doanh số cao so với thị trường
Được hưởng lương cứng + Phụ cấp + thâm niên
Được đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng
Được Phát triển lên các vị trí cao hơn
Xét năng lực, tăng lương 3 tháng / lần
Được đóng BHXH và các chế độ phúc lợi công đoàn, hiếu hỉ
Đi du lịch, nghỉ mát định kỳ của công ty
Được hưởng lương cứng + Phụ cấp + thâm niên
Được đào tạo nâng cao kỹ năng bán hàng
Được Phát triển lên các vị trí cao hơn
Xét năng lực, tăng lương 3 tháng / lần
Được đóng BHXH và các chế độ phúc lợi công đoàn, hiếu hỉ
Đi du lịch, nghỉ mát định kỳ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Siêu Tưởng Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI