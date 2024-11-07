Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Vinhomes Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TTTM Vincom Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm

Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản.
Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.
Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.
Chăm sóc khách hàng theo chương trình của công ty.
Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Nam/Nữ tuổi từ 25 - 40, tốt nghiệp THTH trở lên, có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong bán hàng hoặc chăm sóc bán hàng mảng Bất động sản; Ưu tiên đã có kinh nghiệm bán các sản phẩm BĐS của Vinhomes
Yêu thích kinh doanh và đam mê Bất động sản
Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt
Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, chốt giao dịch
Yêu cầu nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, cần thận

Mức lương hấp dẫn, phụ cấp ăn ca và thưởng doanh số
Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước, hưởng các phúc lợi hấp dẫn từ TĐ Vingroup
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, có cơ hội thăng tiến
Hưởng các phúc lợi hấp dẫn từ TĐ Vingroup (thưởng tháng lương 13, thưởng cá nhân xuất sắc, chăm sóc sức khỏe, hưởng các chính sách ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm của Tập đoàn [Vinhomes, Vinfast, Vinmec,...], phụ cấp ăn trưa, quà/thưởng lễ tết....)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

