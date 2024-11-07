Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TTTM Vincom Ocean Park 1, Đa Tốn, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu về bất động sản.

Cung cấp, tư vấn đầy đủ chính xác thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Phát triển mối quan hệ khách hàng và kênh khách hàng mới.

Chăm sóc khách hàng theo chương trình của công ty.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 25 - 40, tốt nghiệp THTH trở lên, có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong bán hàng hoặc chăm sóc bán hàng mảng Bất động sản; Ưu tiên đã có kinh nghiệm bán các sản phẩm BĐS của Vinhomes

Yêu thích kinh doanh và đam mê Bất động sản

Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ khách hàng tốt

Có kỹ năng thuyết phục, đàm phán, chốt giao dịch

Yêu cầu nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ, cần thận

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phụ cấp ăn ca và thưởng doanh số

Được tham gia đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước, hưởng các phúc lợi hấp dẫn từ TĐ Vingroup

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, có cơ hội thăng tiến

Hưởng các phúc lợi hấp dẫn từ TĐ Vingroup (thưởng tháng lương 13, thưởng cá nhân xuất sắc, chăm sóc sức khỏe, hưởng các chính sách ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm của Tập đoàn [Vinhomes, Vinfast, Vinmec,...], phụ cấp ăn trưa, quà/thưởng lễ tết....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin