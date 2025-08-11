Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH STAR J làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 Nguyễn Gia Thiều, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

• Vẽ bản vẽ thiết kế và thi công hệ thống cơ điện MEP (cấp thoát nước, phòng chống chữa cháy, điều hòa không khí, thông gió,...)

• Sử dụng các phần mềm nội bộ để vẽ (Cape, Tfas)

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế và thi công hệ thống MEP

• Ưu tiên ứng viên biết đọc bản vẽ, có kiến thức về kiến trúc

• Đọc hiểu được tiếng nhật cơ bản là điểm cộng

• Tất cả các bản vẽ, tài liệu, phần mềm đều là tiếng Nhật

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thao tác trên phần mềm đồ hoạ theo hướng dẫn (CAPE, TFAS)

• Có khả năng đọc hiểu bản vẽ tiếng Nhật

• Ưu tiên ứng viên biết đọc bản vẽ kiến trúc, kết cấu, cơ điện

• Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu

• Ứng viên vui lòng nộp CV tiếng Nhật

Tại CÔNG TY TNHH STAR J Thì Được Hưởng Những Gì

- Các phúc lợi: Bảo hiểm, khám sức khỏe

- Xét tăng lương, thưởng hàng năm

- Trợ cấp chuyên cần

- Được đăng ký đi Nhật làm việc sao khi thành thạo chuyên ngành

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STAR J

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.