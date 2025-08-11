Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 323 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, TP. Huế, TP Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra giấy tờ và các chứng từ có liên quan đến hoạt động xuất - nhập hàng hóa.

Thực hiện xuất - nhập hàng hóa theo quy định khi có yêu cầu.

Ghi và lưu trữ phiếu xuất - nhập kho.

Nhận, lưu và chuyển các chứng từ xuất - nhập hàng cho bộ phận kế toán hoặc bộ phận mua hàng liên quan.

Theo dõi số lượng hàng hóa xuất - nhập và tồn kho mỗi ngày, đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu để đưa ra phương án xử lý kịp thời.

Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam.

Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, biết sắp xếp và điều phối công việc linh hoạt.

Chịu được áp lực công việc.

Biết lái xe và có bằng lái xe từ B2 trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ sau 2 tháng thử việc.

Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

