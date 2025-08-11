Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2025
Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Nhân viên thủ kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: 323 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, TP. Huế, TP Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra giấy tờ và các chứng từ có liên quan đến hoạt động xuất - nhập hàng hóa.
Thực hiện xuất - nhập hàng hóa theo quy định khi có yêu cầu.
Ghi và lưu trữ phiếu xuất - nhập kho.
Nhận, lưu và chuyển các chứng từ xuất - nhập hàng cho bộ phận kế toán hoặc bộ phận mua hàng liên quan.
Theo dõi số lượng hàng hóa xuất - nhập và tồn kho mỗi ngày, đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu để đưa ra phương án xử lý kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam.
Trung thực, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, biết sắp xếp và điều phối công việc linh hoạt.
Chịu được áp lực công việc.
Biết lái xe và có bằng lái xe từ B2 trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHTNLĐ sau 2 tháng thử việc.
Cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Công ty Cổ phần Khai Thác Đá Thừa Thiên Huế

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 323 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

