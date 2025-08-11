Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PAN PACIFIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Park 7 Shophouse, Times City, đường Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Giảng dạy ngữ pháp, kỹ năng đọc viết và quản lý trật tự lớp.

- Giúp học sinh hiểu bài cặn kẽ và nhớ bài

- Phản hồi với cấp trên về tình hình học tập của lớp mỗi tuần.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Anh hoặc ngôn ngữ Anh xếp loại Khá trở lên (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng)

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Học viện ngoại giao, Kinh tế quốc dân, Bách khoa...

- Giáo viên Nữ - Độ tuổi từ 20- 25 tuổi

- Trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, phát âm chuẩn, nói tiếng Anh lưu loát, vững ngữ pháp.

- Không nói ngọng, nói lắp.

- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đứng lớp (từ 10 học sinh trở lên), đối tượng học sinh từ lớp 1-9

- Nhiệt tình và có đam mê với giáo dục

- Thái độ hợp tác - lắng nghe góp ý, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PAN PACIFIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:

- Giáo viên Full time: Lương từ 10 -18 Triệu/tháng

- Giáo viên Part time: Lương thỏa thuận

- Mỗi lớp tối đa 8 - 10 học sinh và 1 trợ giảng hỗ trợ

- Đa số các lớp được cung cấp giáo trình, slide và phiếu bài tập về nhà

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tâm huyết với nghề.

- Được sắp xếp nhiều ca dạy để tăng thu nhập

- Được đào tạo góp ý để nâng cao chuyên môn và kỹ năng

- Được ưu đãi học phí cho người thân khi đăng ký học tại trung tâm

- Cơ hội thăng tiến được cân nhắc lên vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PAN PACIFIC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin